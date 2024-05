Manhattan v euforii! Králové obratů přežili kritický moment, chtějí víc

Fanoušci New York Rangers už se začali obávat kompletního obratu v sérii. Rýsoval se stav série 3:3 a kritický sedmý zápas. To by bylo poté, co se Rangers dostali do vedení 3:0, velmi těžko skousnutelné. Blueshirts ale ve třetí třetině úřadovali a poslali Manhattan do euforie.

A ukázalo se, že se s Rangers musí počítat. Stav otočili z 1:3 na 5:3, což ostatně dobře znají. Rangers byli v takové situaci už mnohokrát, v této základní části NHL byli nejlepší s 28 výhrami z pozice, ve které prohrávali. "Nejsem překvapen," řekl trenér Peter Laviolette. "Základy jsme k tomu položili už dříve.“

„Hráli jsme s nejlepším týmem v lize,“ hlesl jen zklamaně trenér Caroliny Rod Brind’Amour.

„Obraty nám jdou celou sezonu," přitakal Chris Kreider, hlavní hrdina zápasu. "Jsme odolná a soutěživá skupina hráčů."

Nakonec to byl Barclay Goodrow, kdo rozhodl o výhře gólem do prázdné branky. "Věděli jsme, že budou bojovat," dodal. "V průběhu sezony, kdykoli jsme prohrávali, jsme se odrazili a vrátili se silnější do dalšího zápasu. Cílem je jít dál. Nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat nebo kdy se nám to podaří. Konečným cílem je vyhrát sérii. Dnes se nám to prostě povedlo."

Rangers jsou prvním týmem po devíti letech, který po zisku Presidents Trophy postoupil do finále konference. Byla to pořádná šichta, ale dopadlo to.

V New Yorku tak propukla euforie. Do sérií s Washingonem šli Rangers jako favorité, proti Carolině to tak jasné nebylo. V základní části to s Hurricanes bývají vyrovnané zápasy, mezi týmy se postupně buduje rivalita. O to víc postup chutná.

Jako již tradičně byly hordy fanoušků přímo v Carolině, nicméně sledování utkání probíhalo i přímo v domovské Madison Square Garden.

Tam to byl pořádný rachot, stejně jako poté v ulicích. Nicméně všichni zúčastnění doufají, že to byl jen předvoj něčeho většího.

The Goal, The Call, The Crowd.



Sam Rosen and Dave Maloney call Chris Kreider's game winning hat trick and The Garden Faithful going wild at the watch party. @NYRangers | #NYR | @DaveMaloneyMSG pic.twitter.com/3Ce4vGP0Dm — x - Rangers on MSG (@RangersMSGN) May 17, 2024

RANGERS TAKE OVER 7TH AVENUE pic.twitter.com/dm4LSO7G1e — x - Rangers on MSG (@RangersMSGN) May 17, 2024

Share on Google+