POHLED: Hlavní postavou sedmého utkání nebyl Pastrňák, ale Lindholm

Největší hvězdou rozhodujícího duelu mezi Bostonem a Torontem je bez nejmenších pochyb David Pastrňák. Pokud ukončíte prodloužení sedmého utkání série play off, upínají se všechny zraky právě na vás. O tomhle sní každý kluk v Kanadě.

Pastrňák ale, při vší úctě, nebyl tou úplně hlavní postavou večera.

Kdo pozorně sledoval situaci při první brance Toronta, viděl Hampuse Lindholma, jak bezmocně vlaje mezi Austonem Matthewsem a Williamem Nylanderem, jenž pohodlně zakončil jasné přečíslení. Samozřejmě, chyboval především Brandon Carlo, kterého obral u mantinelu o puk Tyler Bertuzzi. Ihned ho předal Matthewsovi a ten Nylanderovi. Ale Lindholm byl poslední přihlížející.

Vypadalo to, že hrdinou série bude osmaosmdesátka v modrobílém, protože Nylander rozhodl dvěma trefami také předešlý zápas. Lindholm už nezvládl nic udělat s inkasovaným gólem. Jedenáct minut před koncem to mohl být snadno gól rozhodující.

Jenomže byl to právě třicetiletý bostonský bek, kdo o osmdesát vteřin později vyrovnal. Z opakovačky bylo vidět, že dobře ví, co dělá. Zpracoval si puk na levém kruhu, rozvážně zaměřil prostor a naprosto přesně vypálil. Diváci v hale nijak dlouho netrpěli, začínalo se znovu se od nuly.

Rozhodující akce byla další ukázkou šikovnosti švédského obránce. Zatímco Pastrňák nabíral podél pravého mantinelu rychlost, Lindholm nahodil puk na zadní prkna nepochybně s vědomím, že si Pasta odražený puk přebere. Ten byl skutečně tak rozjetý, že se dostal za záda všech vracejících se hráčů Toronta a bekhendem poslal puk akorát nad beton brankáře Samsonova.

Leckterý český fanoušek si možná přál vyřazení Bostonu a další posily na mistrovství světa. Jenomže Pastrňák je letos s 13 milióny dolarů za Nathanem MacKinnonem druhým nejlépe placeným hráčem NHL. Bez ohledu na naše plány pro domácí šampionát, za mořem má práci, za kterou inkasuje obrovské peníze. Rozhodujícím gólem udělal víc než dost pro to, aby svůj kontrakt obhájil.

V tomto případě to neplatí jen tak řečnicky, ale naprosto explicitně. Do TD Garden chodilo v prvním kole play off průměrně 17 850 diváků. Lístky na oba domácí duely druhého kola s Floridou jsou nyní k mání od 230 dolarů, v průměru za 450 dolarů.

Hoďte si to do kalkulačky. I kdyby zůstalo jen u těch dvou zápasů a výnosů ze vstupného, Pastrňák si touhle brankou vydělal na svůj roční plat. A ještě něco k tomu. Taky potěšil trenéra, jenž po šestém utkání volal veřejně po tom, že Čech musí posunout svou hru.

Těsně po vstřelení gólu hulákal zámořský komentátor v emocích právě tohle: „Trenér chtěl po Pastrňákovi, aby se předvedl. Tak se předvedl!“ Ať jsou naše ambice před domácím mistrovstvím světa jakékoli, z tohohle musí mít český fanoušek radost. Hrdinou večera byla nakonec osmaosmdesátka černozlatých barev.

Jen Hampus Lindholm ale může říct, že byl u všech branek večera. Vzdor podpisu na obou trefách Bruins se nakonec nevešel ani mezi tři hvězdy zápasu. Přednost dostali gólmani a samozřejmě autor rozhodující branky. Pokud je McAvoy v sestavě, je Lindholm až bekem číslo dvě, tentokrát ale „posunul“ svůj výkon v ten nejvhodnější čas. Podobně jako David Pastrňák.

Share on Google+