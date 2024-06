Druhý obránce v historii se dvěma trofejemi. Gentlemanem sezony se stal Slavin

NHL rozhodla o držiteli už šestého ocenění za sezonu 2023/24. Vítězem Lady Byng Memorial Trophy se stal obránce Jaccob Slavin z Caroliny Hurricanes. Slavinovi se teprve jako druhému bekovi v historii NHL podařilo získat dvě ceny Lady Byng.

Třicetiletý Slavin se mezi tři nejlepší v hlasování o Lady Byng Memorial Trophy dostal letos potřetí během posledních čtyř sezon. Toto vyznamenání, které je oceněním sportovního chování a gentlemanského vystupování v kombinaci s vysokou úrovní hry, získal na své konto už za sezonu 2020/21, kdy v 52 zápasech zaznamenal tři branky a dvanáct asistencí, přičemž obdržel jen dvě trestné minuty. V této sezoně se z vítězství radoval poté, co v 81 utkáních dosáhl na bilanci 6+31 a obdržel jen čtyři dvouminutové tresty.

Slavin je teprve druhým obráncem, který kdy vyhrál Lady Byng vícekrát, a připojil se tak k členovi Síně slávy Redovi Kellymu, který vyhrál tři ze svých čtyř ocenění v době, kdy působil jako bek v Detroitu. Poslední čtvrtou trofej získal v barvách Toronta coby centr.

„Myslím, že v první řadě chci vzdát všechnu slávu Bohu,“ řekl Slavin ve čtvrtek v pořadu The Point na kanálu ESPN. „Dal mi schopnosti hrát hokej a mít možnost dělat vše, co dělám. Je pro mě obrovská čest získat toto ocenění. Znamená to pro mě hodně.“

Práce obránců v NHL se příliš neslučuje s gentlemanstvím, na což Slavin poukazuje. Nicméně, na jeho příkladu je vidět, že lze hrát do těla a držet se v mezích pravidel, díky čemuž dlouhodobě patří k nejslušnějším hráčům ligy.

„Je zvláštní být gentlemanem a snažit se hrát opravdu tvrdě v obraně. Ale velmi si toho ocenění vážím. Myslím, že pro mě samotného je to prostě o tom, že se snažím hrát jednoduše, tvrdě, ale samozřejmě se snažím nenechávat se vylučovat,“ poznamenal Slavin. „Při hokeji si chci počínat tak, abych respektoval všechny na ledě, ale zároveň chci odvádět svou práci a být těžkým protihráčem.“

Třicetiletý obránce byl třetím hráčem Hurricanes v počtu minut strávených na ledě (20:56) a prvním v počtu minut strávených v oslabení (2:38), přičemž hrál hodně minut proti nejlepším formacím soupeře. Slavin si v 81 zápasech připsal 37 bodů a čtyřikrát si odpykal menší trest. Mezi 35 hokejisty, kteří odehráli alespoň 50 zápasů a měli 10 a méně trestných minut, se umístil na prvním místě v průměrném čase stráveném na ledě za zápas.

„Hokej je tvrdý sport. Ale myslím, že můžete zápasy hrát tvrdě a zároveň to můžete dělat správným způsobem a chovat se k ostatním s respektem,“ dodal Slavin, který získal v hlasování 1174 bodů. Za ním skončili Elias Pettersson (508) a Auston Matthews (506).

V uplynulých dnech a týdnech bylo rozhodnuto o držitelích dalších pěti trofejí. King Clancy Memorial Trophy získal Anders Lee, Rick Tocchet pak obdržel Jack Adams Award. Aleksander Barkov vyhrál Frank J. selke Trophy, Connor Ingram získal Bill Masterton Memorial Trophy a Jacob Trouba byl zvolen držitelem Mark Messier NHL Leadership Award.

