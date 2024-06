Překvapivý vývoj! Edmonton může finále dotáhnout doma. Dallas nad propastí

Na jedné instagramové stránce kdosi po druhém kole zveřejnil video s pejskem, který trefoval míček do dvou košů s nápisy Oilers, Stars. Vývoj série byl tímto předpovězen na 1:0 pro Oilers, pak tři v řadě pro Stars, pak… už asi nemá smysl pokračovat. Mělo to být v sedmi pro Stars.

A kdo ví, možná ještě bude, ale Dallas je tým, který najednou musí dotahovat. Edmonton totiž zvládl důležitý pátý zápas a má nabito k poslední ráně.

Většina komentátorů přitom favorizovala Dallas. Někteří ho mají za největšího adepta na stříbrný pohár od začátku play off. Jenomže vyřazovací boje jsou nepředvídatelné. Ještě za stavu 2:0 ve čtvrtém duelu to vypadalo, že pejsek bude mít pravdu. Že Dallas dotáhne zápas do vedení 3:1 v sérii a nad Edmontonem se víceméně zavře voda. Domácí nicméně pěti brankami vývoj otočili a stejně nažhavení vlétli i do pátečního duelu.

„Každý byl výborný,“ chválil spoluhráče kapitán Connor McDavid. „Od brankáře dál, myslím, že každý hrál velmi dobře. Od začátku do konce jsme byli v zápase. Hodně se mi toho líbilo.“

Dva ze tří gólů obstaral nejdéle sloužící Olejář Ryan Nugent-Hopkins. Za Edmonton odehrál 881 zápasů základní části, 66 v play off. Od doby, kdy byl před třinácti lety draftován, zažil jedenáct trenérů. Zkušený borec dal oba góly v přesilovce. Až dosud v sérii nezářil, měl jenom dvě asistence. Prosadil se tedy v pravou chvíli.

„Tenhle tým toho po něm žádá hodně, ať už je to přesilovka nebo oslabení. Chceme po něm všechno a on to dodává. Dnes byl ohromný. Úžasný,“ pochválil Nugenta-Hopkinse McDavid.

To v Dallasu mají míň důvodů k jásotu. Osm inkasovaných branek v řadě stálo tým dva zápasy. „Stars prochází něčím, co vypadá jako týden bez vstřeleného gólu,“ píše Star-Telegram, který nazval Stuarta Skinnera „kombinací Martina Brodeura a Patricka Roye“. To je asi hodně přehnané tvrzení, ale faktem je, že Jake Oettinger mužstvo nedrží. Skinner měl v sérii svá klasická slabá místa, aktuálně ovšem poskytuje týmu kolem sebe výraznější podporu.

Včera jsme psali o tom, že útočné hvězdy Rangers mlčí. Dallas prochází něčím podobným. „Ofenzivně jsme celou sérii tak trochu rozbití,“ přiznal Matt Duchene.

Edmonton nehrál finále od roku 2006 a ruku na srdce, i tehdy to v podivné povýlukové době byla spíš souhra příznivých okolností. Pro další úspěšné období musíte až do počátku devadesátých let, kdy Oilers v roce 1990 naposledy vyhráli, dva roky potom šli ještě do finále konference.

„Rozumíme, jaká příležitost před námi leží. Je zábavné se na tom podílet. Máme šanci uzavřít to na vlastním ledě,“ řekl k historické výzvě Ryan Nugent-Hopkins.

