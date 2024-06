Kde skončí Nečas? Spekuluje se o Columbusu i Bostonu

Že s Martinem Nečasem v Carolině nejspíš nadále nepočítají, se všeobecně ví. Pětadvacetiletý Čech právě končí dvouletý překlenovací kontrakt a nový zřejmě nedostane. Tisk v Raleighu se ptá, zda se Nečas vrátí po sezóně k Hurikánům. Do NHL? Určitě ano. Ovšem kam, to už je jiná písnička.

Zhruba před týdnem jsme citovali insidera Davida Pagnottu, který zveřejnil údajnou šestici zájemců o Nečasovy služby. Byly mezi nimi Montreal, Calgary, Philadelphia, Nashville, San Jose a Utah.

Hurricanes rozdali v uplynulých letech několik lukrativních smluv, nyní zřejmě cílí na Jakea Guentzela a Setha Jarvise. Na Nečase asi nezbudou peníze. Ať už podepíše kdekoli, očekává se, že třímiliónová cena se zhruba zdvojnásobí. Smlouva už by měla být dlouhodobější. Jeho výhoda je, že může hrát uprostřed útoku i na křídle.

V Čechách tradičně ceníme výkony z mistrovství světa, ty ale většinou zajímají NHL pramálo. Ještě tak mrknout na turnaji IIHF (jak za mořem MS říkají) po nějaké levné posile... O víc většinou pozorovatelům nejde. Robert Lang dal ve finále MS 1996 dva góly, s 9 body (5+4) vyhrál na zlatém šampionátu produktivitu a po sezóně nedostal od Los Angeles smlouvu. Po čtyřech letech v NHL se tehdy vrátil do Čech na Spartu.

Martin Nečas odehrál na mistrovství světa pět zápasů (s bilancí 1+6). To je jedna kratší série play off. Upřímně, výš budou nejspíš hodnoceny právě jeho výkony z bojů o Stanley Cup, kde nasbíral v 11 zápasech 9 bodů (4+5), což byl čtvrtý nejlepší výkon v týmu. Čtvrtý byl také v produktivitě Canes základní části, ovšem s meziročním propadem o 18 bodů.

Výměna? Nečas je chráněný hráč, nemůže odejít zadarmo. „Prsty na nohou a na rukou by mi nestačily, kdybych měl spočítat, kolik hráčů nakráčelo do mé kanceláře s přáním být vyměněno. Vždycky záleží na hodnotě, kterou můžete za dotyčného dostat,“ připomněl těsně před svým koncem v Carolině Don Waddell.

Vedle výše načrtnuté šestky klubů spekulují nejrůznější zdroje v souvislosti s Nečasem o dalších možných destinacích. Je mezi nimi třeba Boston. Generální manažer Don Sweeney naznačil, že bude hledat posilu do útoku. Zapadl by podle vás Nečas vedle Marchanda, Pastrňáka nebo Zachy? Záležet bude také na jednáních s Jakem DeBruskem a osudu Linuse Ullmarka.

Hockeywriters.com znovu zmiňují, že by Nečas mohl zamířit do Columbusu, kde jen tak mimochodem před pár dny usedl do křesla generálního manažera Don Waddell. Blue Jackets mají na centru mladého Fantilliho, ale jinak žádná sláva. Waddell si byl vědom ceny hráčů coby prodejce, kolik by byl za Nečase ochotný obětovat v roli kupce?

Čech by byl pro nově se formující tým dobrou posilou a nejspíš by tady dostal i požadovaný prostor v první lajně a na přesilovce. O tom, zda bude mít Waddell zájem přivést starého známého znovu pod svá křídla, může rozhodnout i nadcházející draft.

