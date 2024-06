Další Iginla na scéně! Syn legendy by se měl vejít do TOP 10 draftu

Jestli se někdo vyzná v mladých hráčích a dokáže odhadnout draftové pozice, je to novinář Bob McKenzie. Ten Tije Iginlu, syna legendárního Jaromea, umístil na desáté místo. Teoreticky tak může navázat na tátu.

Calgary Flames totiž patří devátá volba, takže je možné, že útočník Kelowna Rockets zakotví ve stejném městě, kde se jeho otec Jarome Iginla stal hvězdou a působil jako kapitán. Tij by uvítal možnost jít v otcových stopách.

„Byla by to skvělá příležitost, které bych se rád chopil,“ řekl sedmnáctiletý rodák z Lake Country. „Samozřejmě nevím, jak se věci vyvinou, a snažím se moc nespekulovat, ale přiznám, že vím, že Calgary má devátý výběr. Do toho dne není nic jistého, ale bylo by to super.“

Starší Iginla, nyní poradce generálního manažera Flames Craiga Conroye, odehrál za Flames rekordních 1219 zápasů a je také držitelem historických klubových rekordů v počtu gólů (525) a bodů (1095).

Mladší Iginla vstřelil v letošní sezoně v 64 zápasech Western Hockey League 47 gólů a nasbíral 84 bodů. V 11 zápasech play off přidal 9 gólů a 6 nahrávek a na mistrovství světa hráčů do 18 let v sedmi zápasech nasbíral 6 gólů a 12 bodů a s týmem Kanady získal zlatou medaili.

V důsledku toho se dostal nahoru v draftu a možná už ani nebude k dispozici, když si budou Flames vybírat. Craig Button, expert stanice TSN, totiž dokonce zařadil Iginlu ve svém nejnovějším seznamu na 4. místo.

„Je hezké to vidět,“ dodal Iginla. „Od začátku roku jsem se posunul v mnoha seznamech nahoru, což vždy potěší. Moje vize, kterou jsem měl na začátku roku, byla pokusit se stále zlepšovat a upoutat co nejvíc skautů.“

To se povedlo, samozřejmě i díky tátovi.

„Už jen to, že můžu být doma a každý den trénovat s tátou někde v garáži nebo na ledě, kde se snažím zdokonalovat své dovednosti, dělá velký rozdíl,“ dodal na konec.

