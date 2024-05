Zadorov by rád zůstal ve Vancouveru. Nazlobeně reaguje na spekulace o finančních požadavcích

Devětadvacetiletý obránce Nikita Zadorov má o své budoucnosti jasno. Chce zůstat ve Vancouveru a je ochoten vyjednávat o smlouvě, která by byla výhodná pro obě strany, pokud by tedy jeho plat neměl být směšně nízký. Vyplývá to z jeho vyjádření, během něhož se také rozzlobeně opřel do novinářů, kteří si vymýšlí částky, jež údajně požaduje.

Zadorov má za sebou hodně divokou sezonu. Začínal ji v Calgary, kde se ale herně trápil kvůli celkové mizérii celého týmu. S vděkem přijal fakt, že se na konci listopadu stěhoval do Vancouveru, v němž vyztužil obranu a byl součástí týmu, jenž prožil skoro až senzační základní část.

Hlavní chvíle Zadorova ovšem přišly v play-off, kde byl dost možná nejlepším obráncem Canucks. Dobře bránil, dával góly a hrál hodně do těla, čímž soupeřům znepříjemňoval hru. Navzdory tomu však byl Vancouver nakonec v semifinále Západní konference přetlačen Edmontonem a sezona pro Zadorova i jeho spoluhráče skončila.

A dost možná skončilo i působení Zadorova u Canucks.

Nebo možná také ne!

Obránce původem z Moskvy zaúkoloval svého agenta Dana Milsteina, aby se zkusil s generálním manažerem Vancouveru Patrikem Allvinem dohodnout na nové smlouvě. Jeho požadavky jsou neveřejné, byť by si určitě rád minimálně udržel plat ve výši 3,75 milionu dolarů za sezonu. Nebo trošičku přilepšil, ale nijak závratně. Ví totiž, že Vancouver nemá neomezené finanční možnosti a klíčové pro něj je, aby zkusil u organizace zůstat.

Spekulace o smlouvě? Nesmysly, tvrdí Zadorov

I proto jej rozzlobily nejrůznější spekulace, které se začaly objevovat v kanadských médiích. Podle nich a například podle Franka Seravalliho a Elliotta Friedmana totiž požaduje smlouvu na šest let s roční gáží ve výši 6 milionů dolarů. Prakticky všichni se pak ve spekulacích shodují, že to znamená jeho odchod z Vancouveru. A Zadorovovi se to vůbec nelíbí.

„Nevím, kde ta čísla berete, ze stromů?“ ptal se nasupeně, když byl na zmíněné spekulace dotázán. „Musíte přestat poslouchat novináře z Edmontonu a Calgary, kteří si myslí, že vyjednávají o mé smlouvě. Je to jen mezi mým agentem a Patrikem. Doufejme, že se na něčem dohodneme,“ vyjádřil se.

S prací Zadorova bylo vedení Vancouveru spokojeno, takže je v nejlepším zájmu celé organizace, aby ruského beka udrželo. To si přeje i sám hokejista. „Milujeme to tady,“ řekl bez okolků. „Sice to můžu porovnávat jen s Calgary, ale mám pocit, že fanouškovská základna ve Vancouveru je mnohem větší. Calgary není v Albertě prvním týmem, tím je Edmonton, který má mnohem bohatší historii. Vancouver je ale jiný level. Fanoušci jsou neskutečně hladoví po tom, aby viděli zápasy play-off. Celé město se kolem týmu během play-off semklo, byla to zábava.“

Zadorov si navíc za poměrně krátký čas vybudoval ve Vancouveru zázemí a vztah k městu, což jsou věci, které by nerad opouštěl. „Moje děti tu chodí do školy a celá rodina to tu miluje. Užívali jsme si v podstatě každý den,“ poznamenal.

Spousta nepodepsaných a omezené finance

Jelikož Zadorovovi končí smlouva, ve hře jsou dvě základní možnosti. Tou nejžádanější z jeho strany je setrvat ve Vancouveru. Další je zkusit trh s volnými hráči, přičemž je jistota, že by se o Zadorova strhl boj řady týmů. Otázkou samozřejmě je, jaké finanční požadavky prostřednictvím agenta sdělil generálnímu manažerovi, jenž má zajisté z blížícího se léta spoustu vrásek na čele.

Allvin bude hospodařit s 24 miliony pod platovým stropem, což se zdá být vysoká částka. Realita je však zcela odlišná. Bez smlouvy jsou brankáři Arturs Šilovs a Casey DeSmith, útočníci Teddy Blueger, Joshua Dakota, Sam Lafferty a Elias Lindholm a také obránci Filip Hronek, Ian Cole, Mark Friedman a Tyler Myers. A spolu s nimi rovněž Zadorov.

Chránění volní hráči jsou z tohoto výčtu jen dva - Šilovs a Hronek. To je pro Allvina rozhodně dobrá zpráva. Nicméně, například Hronek by rád získal mnohem větší peníze, než bylo dosavadních 4,4 milionu dolarů. V průběhu základní části si o pořádnou smlouvu rozhodně řekl, skvěle se totiž sehrál s kapitánem Quinnem Hughesem a vedle pěti branek a 43 asistencí zaznamenal hned 33 kladných bodů v hodnocení účasti na ledě.

Allvin má ještě několik týdnů na to, aby se rozhodl, koho obětuje a koho si ponechá. Pod smlouvou má deset útočníků, jen tři obránce a brankáře Thatchera Demka.

Vyjednávání o nových smlouvách, a i o té pro Zadorova, bude hlavně o kompromisech. A na to bude muset vedení Vancouveru spoléhat, aby se úspěšný tým nerozpadl.

