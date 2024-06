Nevěří Slafkovskému? Montreal prý hledá produktivního útočníka, kouká po Nečasovi

Pro slovenského mladíka Juraje Slafkovského to není dobrý vzkaz. Nedá se říct, že by udělal něco špatně, zažil životní sezonu a fanoušky bavil. Nicméně i přes to se údajně Montreal snaží získat jiného produktivního útočníka. Hledá po celém trhu.

Generální manažer Canadiens Kent Hughes se údajně dívá po celé lize a je otevřený tomu, aby ještě před draftem udělal krok, který by zlepšil jeho tým, přičemž útok je pro něj a klub jasnou prioritou, kterou chce v létě řešit.

Jmen je k dispozici pochopitelně spousta. Týmy jsou kolem draftu k výměnám více otevřené, navíc se zanedlouho otevírá trh s volnými hráči.

Bude to veterán, nebo mladík? To je otázka, na kterou znají odpověď jen v Montrealu, nicméně čeká se spíše zvolení druhé varianty.

Canadiens jsou totiž neustále spojováni s útočníkem Caroliny Hurricanes Martinem Nečasem a útočníkem Anaheimu Ducks Trevorem Zegrasem a předpokládá se, že jednání týkající se obou hráčů pokračují.

Jak vidno, dvě mladé superhvězdy, které nejsou ve svých klubech spokojené. Výměna by dávala smysl pro všechny.

Nečas se může stát 1. července chráněným volným hráčem, zatímco Zegras má ještě dva roky platnou smlouvu s ročním platem 5,75 milionu dolarů.

Novinář David Pagnotta v sobotu uvedl, že Carolina chce uskutečnit čistě hokejovou výměnu, to znamená výměna hráče za hráče, talent za talenta. Mimo hru jsou tak aktiva, jako jsou volby v draftu či mladí a perspektivní hráči.

Nečas, který by rád změnil prostředí, čímž se netají, a dostal příležitost maximálně rozvinout svůj talent v novém týmu, údajně usiluje o novou smlouvu v hodnotě nejméně 7 milionů dolarů za sezonu.

Mezi další týmy, které údajně projevily o oba hráče větší či menší zájem, patří kromě Montrealu také Nashville Predators, Seattle Kraken, Boston Bruins, Philadelphia Flyers a Buffalo Sabres.

