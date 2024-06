Už ne další zklamání, prosím! Perry hraje o vše

Když v neděli skončil trénink Edmontonu Oilers, Corey Perry pokynul hokejkou na všechny své spoluhráče, jako by se loučil. Byl to vzkaz, který chtěl vyslat? Bude pondělní sedmý zápas finále Stanley Cupu mezi Oilers a Floridou labutí písní devětatřicetiletého útočníka? Jedno je jasné, chce ze sebe setřepat smůlu.

„V žádném případě,“ reagoval ale na téma konce, přičemž přinesl i dávku nadsázky: „Mám ještě spoustu energie. Mám v plánu hrát ještě pět let. Skončím, až mi budou muset odříznout brusle od nohou."

Pokud by se mělo jednat o konec, zkušený útočník chce rozhodně končit na vítězné straně. Není se co divit, Perryho už nebaví být ve finále na druhém místě, což zažil v posledních letech až příliš častokrát.

Po zisku Stanley Cupu s Anaheimem v sezoně 2006/07 Perry utrpěl ve finále porážku ve třech po sobě jdoucích sezonách. Postupně s Dallasemm a naposledy v roce 2022 s Tampou Bay. Je to prostě pocit, který už nechce zažít znovu.

„Bolí to," nezkarýval. „Je to něco, co se vás drží celé léto. Nemůžete se toho zbavit." Proto by velmi rád změnil narativ posledních několika let.

"Neberu tuhle příležitost jako samozřejmost," dodal Perry. "Už jsem to říkal dříve. Nepodepsal jsem tu smlouvu s vědomím, že budeme v této pozici. Podepsal jsem tu s nadějí, vyhrajeme Stanley Cup. Když jste volný hráč a snažíte se někde podepsat, nemůžete si jen tak hodit mincí, kam půjdete, kde je šance vyhrát. Posledních pár let to nebyla žádná sranda, byť jsme došli daleko."

Ve 214 zápasech play off v kariéře má Perry na kontě 127 bodů (54 gólů a 73 asistencí) a v pátém utkání vstřelil vítězný gól při výhře Edmontonu 5:3 nad Panthers. Nyní má příležitost splnit si sen každého kluka, tedy vyhrát sedmý zápas a získat Stanley Cup.

„Není to fráze, vždy sníte o tom, že si zahrajete zápas číslo 7, že budete tím hrdinou," usmál se Perry. „A teď je to realita. Teď ten okamžik můžete prožít. Najde se někdo, a doufejme, že to bude v naší kabině, kdo se stane hrdinou a zapíše se do historie."

Share on Google+