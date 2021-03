VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Nosorožec, mrkev a kanonýr. Jak vznikl Ciccarelliho legendární snímek?

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každé pondělí vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

Pozvolna končila padesátá léta, když se pivovarský gigant Anheuser-Busch vydal dobýt Floridu.

V Tampě otevřel vedle pivovaru také zábavní park. Pod jménem Busch Gardens měl jasné poselství. Dělat věhlasnému podniku, s nímž se českobudějovický Budvar léta přetahuje o ochrannou známku, co nejlepší reklamu.

Časem do areálu, kde se zprvu sázelo třeba na Clydesdalské koně, přibyly stovky dalších zvířat a také horské dráhy a další atrakce. Park je tématický, zaměřený na Afriku. Právě v těchto kulisách vznikla jedna z nejpamátnějších fotek, které kdy vyšly na hokejových kartách.

Báječný snajpr Dino Ciccarelli, jemuž za kariéru napočítali v NHL přes šest stovek gólů, na ní krmí mrkví nosorožce. Dino and Rhino, vžilo se označení pro nevšední momentku, co se objevila v sérii Upper Deck UD Choice 1998/99.

Když se karta dostala k Ciccarellimu byl v šoku ze dvou důvodů.

Zaprvé žil v představě, že snímky z Busch Gardens budou určeny jen pro klubové materiály. "Myslel jsem si, že je Bolts využijí v interní komunikaci nebo při propagaci. Ve snu mě nenapadlo, že se objeví na hokejové kartě," pověděl s pobaveným úsměvem v rozhovoru s Kenem Reidem.

Zadruhé nečekal, že se fotografie někde objeví vzhledem k tomu, že byl krátce po jejím pořízení vytrejdován k floridským Panterům. Záběr tak ztratil na aktuálnosti. Vždyť měl "Dino" ten den ve světoznámém parku na sobě bílé triko s logem Blesků,

Jenže v Upper Decku si s tím poradili. "Jednoduše znak Blesků vyměnili za ten Cats," prohodil dobře naložený Ciccarelli, mimochodem člen Hockey Hall of Fame..

Prostinký trik, že? Pro fanoušky Tampy zároveň hořké kapky. Logo jejich favoritů bylo nahrazeno tím úhlavních rivalů. Ale co, říká se, že papír snese všechno. Karta s nosorožcem se mezi sběrateli stala hitem, hlavně děti z ní byly na větvi.

Ostatně právě v tom lze hledat motivaci, proč firma Upper Deck po netradičním snímku sáhla.

Se sérií UD Choice tehdy mířila právě na mladší publikum, zařadila do ní mimo jiné karty se zvětšenými hlavami hráčů, takzvanými "bobbleheads". A také prázdné karty, na něž jste mohli nakreslit obrázek a zapojit se do soutěže.

.Kdo v devadesátkách o sběratelství jen trochu zavadil, patrně ví, o jaké sérii je řeč. Balíčků s prostovlasým Waynem Gretzkym byly plné trafiky i v nejmenších městech. UD Choice 1998/99 vyšla ve vskutku enormním nákladu. Velký ohlas vyvolaly nádherné inserty Starquest.

A také Ciccarelliho karta.

Existuje v několika verzích. Se stříbrným razítkem Preview vyšla v "ochutnávkových" balíčcích, které měly pár měsíců před vydáním série navnadit hokejové fanoušky. Další paralelní verze se jmenují Choice Reserve a Prime Choice Reserve.

Poznáte je podle vyražených duhových nápisů a jsou pochopitelně hodnotnější než obyčejná "řadovka" bez jakéhokoliv efektu a ražby. Prime Choice Reserve je dokonce limitovaná, vydalo se jí pouhých 100 ks. Tomu odpovídá i cena ve výši několika stovek korun.

A to je řeč o Ciccarellim, který, i přes úchvatnou kariéru, nemá zrovna početnou základnu sběratelů, co by se pídila po každičké raritě. Třeba takový Patrik Eliáš, minimálně na českém trhu vyhledávanější jméno, vyjde už na zhruba tisícikorunu.

V případě těch největších hvězd jako Dominika Haška, Patricka Roye nebo Jaromíra Jágra se může cena vyšplhat klidně k deseti tisícům. Toliko k hodnotě karet, tématice, která mnoho z vás zajímá a o niž si píšete.

Závěr dnešního VYKLÁDÁNÍ Z KARET ale připomene jinou, hokejovější věc. 15. leden 1998. Den, kdy se Ciccarelli stal hlavní postavou vůbec prvního trejdu mezi Tampou a Floridou. Po pěti, šesti letech existence obou klubů. Mezi rivaly se zkrátka nevyměňuje, to je nepsané pravidlo.

Ciccarelli kvůli přestupu, v němž figuroval spolu s Jeffem Nortonem (obratem se stěhovali Jody Hull se známým brankářem Markem Fitzpatrickem), pustil z hlavy fotku s mohutným lichokopytníkem. Považoval ji za pasé.

O pár měsíců později se přesvědčil o opaku. A stal se tváří jedné z nejkultovnějších karet všech dob. Máte ji doma? Ta šance je vcelku solidní, podělte se o fotku v komentáři na facebooku, udělejte radost sobě i ostatním.

Sdílené nadšení. I v tom je krása hobby, kterému se autor seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET věnuje přes 20 let. Od časů, kdy pod stromek dostával famózní knížky autorů Jiřího Stránského a Kamila Ondrouška.

