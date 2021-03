VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Jedinečný závod Tučňáků! Jágr skvostnou kličkou dohání Lemieuxe

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každé pondělí vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

27. únor 1996.

Tučňáci přilétají do Vancouveru, v nedávno otevřené hale General Motors Place se chystají předvést další ze svých koncertů. Má to ovšem malý háček, kouč Ed Johnston postrádá jednu ze svých superhvězd.

Jednoho z trojlístku Jaromír Jágr, Ron Francis, Mario Lemieux. Borců, co nakonec sezonu 1995/96 zakončí se 429 (!!!) body.

O tři dny dřív se totiž stalo nemyslitelné, vyhlášený gentleman Francis ošklivě fauloval a výsledkem byl trest na dva mače. A také pokuta 1000 dolarů.

Johnston nachází následující řešení: po bok Jágra staví Richarda Parka a také Petra Nedvěda. Přesně toho Nedvěda, co roky oblékal dres Canucks a teď se poprvé vrací do překrásného kanadského města.

Jako soupeř.

Zápas otevírá svou trefou v přesilovce Lemieux a zlepšuje se už na 52 gólů! Dorovnává tak nejlepšího střelce NHL... Jágra. Běží osmá minuta, když Lemieux skóruje podruhé a vrací Pittsburghu vedení. Přesný zásah číslo 53!

Kučerův úděl? Marně stíhat Jágra

Jágr, jemuž kdysi přišili přezdívku "Mario Jr.", geniálního Kanaďana stihne dorovnat ještě před koncem první třetiny. V 19. minutě přiťukne Nedvěd puk Parkovi a ten učebnicovou kolmicí vysílá kladenského rychlíka do brejku.

Rozjetého forvarda se snaží marně dostihnout František Kučera. Jako by mu zkrátka bylo souzeno být u Jágrových parád tím smutným hrdinou, co jen bezmocně přihlíží a projíždí kolem (vzpomínáte si na finále Stanley Cupu 1992?).

Jágr zamíchá kotoučem a bekhendovým blafákem překonává Kirka McLeana. Gól! "He shoots and he scores," haleká komentátor známou hláškou, kterou asi netřeba překládat.

Vskutku nádherná akce v podání české hvězdy.

Jen se na tu krásu podívejte sami. Možnosti máte dvě: Buď si pusťte 39. minutu na tomto videu z YouTube. Nebo si pořiďte, případně vylovte ze sbírky, kartu s pořadovým číslem MCD 23 ze série Pinnacle McDonald's 3D Ice Breakers.

Ta vyšla v roce 1996 a tehdy revolučním způsobem zachytila památné hokejové okamžiky. Na kartách je pohyblivý "3D" obrázek, a vy si tak můžete vychutnat třeba onu Jágrovu krasojízdu.

Firma Pinnacle stejný trik využila ve speciálních edicích pro McDonald's dva roky po sobě.

Karty s "3D" efekty byly v polovině devadesátek opravdu trendy, především mezi dětskými sběrateli se těšily ohromné popularitě. Samozřejmě i v Česku. Umíte si představit, jak na hýbající se postavy kluci a holky zírali? Jako na zjevení.

Na devadesátky nechala tehdejší děti - dnes už dávno dospělé sběratele - zavzpomínat česká firma OFS, když v roce 2016 vydala karty Young Power Lenticular Parallel 3D. A to zajímavým talentům, včetně Filipa Chytila, Martina Nečase nebo Davida Kämpfa.

Tehdy se opravdu mnozí vrátili ve vzpomínkách o 20 let zpátky. Do časů, o nichž vypráví i dnešní VYKLÁDÁNÍ Z KARET.

Jágrovy premiéry a derniéry

To vyprávění ještě nekončí. Jsme zpátky v General Motors Place.

Domácí prohrávají po Jágrově akci 1:4. Následuje první přestávka. Po ní navyšují náskok Penguins navrátilec Nedvěd a Jágr. Postupně si prohodí role zakončovatele a nahrávače.

Pro Jágra je branka na 6:1 už 54. trefou sezony. Znamená to jediné - opětovné osamostatnění se v tabulce nejlepších kanonýrů NHL. Zápas nakonec končí divokým výsledkem 7:4 pro Pittsburgh a Lemieux zámořským novinářům povídá: "Náš nejlepší zápas v tomto ročníku."

Svého tovaryše ve zbytku základní části nakonec v gólových závodech porazí, mistr s číslem 66 na zádech a céčkem na prsou se zastaví na 69 zásazích. Jágrova bilance zůstane o sedm tref chudší.

Těžko mu upřít snahu, v 82 zápasech vypálí celkem 403krát! Poprvé a naposledy se stane nejpilnějším šutérem v NHL. A stejně tak poprvé a naposledy ovládne statistiku vítězných branek, s 12 vytvoří i nový klubový rekord.

Stejnou informaci zachycuje i zadní strana karty, z níž se dnes vykládalo. Paradoxem je, že Jágrova akce zachycená "3D" efektem, mohla vést k dalšímu rozdílovému gólu.

O to, aby měl Jágr takových zářezů za sezonu 1995/96 na pažbě 13, připravila tehdy třiadvacetiletého machra s dlouhými loknami pod helmou rána Russe Courtnalla. Méně známý z bratrské dvojice ji vypálil ve vlastním oslabení. Pět sekund před závěrečnou sirénou.

Tom Barrasso se po ní natahoval marně. Na videu ji najdete v čase 2:27.

Kdo vyhrál box od hokej-karty.cz?

Do naší soutěže se zapojilo téměř 200 z vás, moc děkujeme za ohromný zájem. Naším cílem bylo seriál VYKLÁDÁNÍ Z KARET pro všechny čtenáře zpestřit, zase posunout dál.

Pondělní dopoledne tak autor textu strávil psaním jmen do internetového generátoru "Random Picker" a po dobré půlhodince stiskl kouzelné trávozelené tlačítko "Pick a Random Item."

Chvilka napětí...

Vítězem slosování a především pak blaster boxu ze série Upper Deck Series One 2020/21 se stává Tomáš Rájecký. Gratulujeme! O výhru si, Tomáši, napište na info@hokej-karty.cz, těší se na váš email.

