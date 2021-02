VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Gól za 30 dolarů! Fascinující podívaná, jak Lafrenière dobývá NHL i peněženky

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každé pondělí vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

Předklonil se a pořádně zabral za tkaničky.

Brusle zkrátka musí být utažené.

Vzal si rukavice, popadl hokejku a skočil na led. S dresem bez jména a čísla.

Kolem dokola žádní diváci, ani živáčka. Dokonce chyběli i spoluhráči.

O jakou situaci jde?

Ne, autor textu nepopisuje minulou neděli a svou ladnosti na hony vzdálenou projížďku po zamrzlé zabrušanské přehradě. S pukem na holi a větrem ve vlasech. Řeč je o první chvíli, kdy se Alexis Lafrenière ocitl na kluzišti v trikotu New York Rangers.

O okamžiku, který zachycuje jeho nováčkovská karta v sérii Upper Deck Series One 2020/21. Shoda náhod? Ale kdepak, Lafrenière se poprvé ustrojil do úboru Jezdců právě kvůli reklamním, marketingovým povinnostem.

I takové situace přináší život hokejového profesionála, obzvlášť v případě čerstvé jedničky draftu. V tréninkové hale si zabruslil a ukázal pár kousků s pukem, aby vznikly snímky pro kartu Young Guns, na níž netrpělivě čekal celý sběratelský trh.

Pro kartu, která se momentálně prodává za 150 dolarů a jejíž cena o víkendu stoupla o 30 babek. Stačil jediný záblesk Lafrenièrova božského nadání. Umění, jenž mu vyneslo výsadní postavení na říjnovém draftu a také renomé budoucí superhvězdy.

Kterak Lafrenière bleskově přelstil Vanečka

Netřeba pátrat hluboko v paměti.

Běží 38. minuta sobotního zápasu mezi Blueshirts a washingtonskými Capitals. Před Vítkem Vanečkem stojí zaparkovaný Lafrenière, zcela osamocen, nikým nehlídán. Jako by na něj soupeři zapomněli. Je tam tak dlouho, že by stihl vypít dvojité espresso.

Frankofonního Kanaďana si všímá Artěmij Panarin a přesným pasem mu daruje jasnou tutovku. Následuje souboj tváří v tvář. Nejlepšího nováčka ledna proti devatenáctiletému borci, co má potenciál získávat ještě mnohem prestižnější ocenění.

Lafrenière nezaváhá a bleskurychlým blafákem "vymíchá" Vaněčka. Gól!

"Měl jsem tuhle lajnu poskládat dřív," patrně se prožene hlavou manhattanského kouče Davida Quinna. Stejnou myšlenku později zopakuje na tiskovce, kde si pochvaluje, jak to Panarinovi klapalo s Mikou Zibanejadem a Lafrenièrem.

Přesná trefa se okamžitě projevuje na několika frontách. Včetně sběratelského světa. Zmíněná karta s rodákem ze Saint-Eustache ze setu Young Guns prudce zdraží. O 30 dolarů.

Jak je to možné? Právě Young Guns jsou velmi oblíbenými nováčkovskými kartami a mnozí sběratelé, obchodníci i čiří spekulanti do nich rádi investují. Utrácejí za ně neskutečné peníze. Je to hra, zábava. Ceny totiž rostou a padají s výkony daného hráče a obzvlášť během jeho první sezony v NHL je to úžasná podívaná.

Konec střeleckého sucha. Pro Alexise i Miku

Cenovky létají na aukčních portálech a internetových obchodech nahoru a dolů jako vozíky na horské dráze. Pranic si to nezadá s mnohdy divokým kolísáním hodnot akcií nebo třeba kryptoměn.

Splašenější bývají snad už jen koně v "mayovkách", jedno pravidlo ale existuje. Pokud opěvovaný borec potvrdí předpoklady a prosadí se mezi plejádu ligových hvězd a největších tváří, cena jeho Young Guns vystoupá proklatě vysoko a klesá už jen výjimečně a mírně.

Třeba nováčkovská karta Connora McDavida z roku 2015 ze setu Young Guns v tuto chvíli vyjde zhruba na 30 tisíc korun. Na podobné hladině se drží dlouhodobě. V dokonalém stavu se bavíme ještě o vyšších sumách. To už stojí to rozbalit pár balíčků a zkusit štěstí.

A to ještě nepřišla řeč na paralelní verze této karty, existuje jich několik a jsou ještě vzácnější a hodnotnější.

Vyšly samozřejmě i před pár měsíci Lafrenièrovi, Třeba průhledná plastová Clear Cut. Nebo High Gloss s lesklým, blyštivým povrchem, těch existuje pouhých deset exemplářů!

Najít ji v balíčku? Trefený jackpot. Obzvlášť, pokud se Lafrenière skutečně stane esem.

Možná si říkáte, že jeho dosavadní výkony tomu úplně nenasvědčují. Vždyť ještě před pár dny koloval po sociálních sítích fór, že chicagský gólman Kevin Lankinen má více bodů než on, ten zázračný borec, co má být dalším Mariem Lemieuxem.

Jenže pomalý start nemusí znamenat vůbec nic. Lafrenière roky nedominoval v juniorských soutěžích náhodou. A deka padla u Rangers i na ostřílenější borce, v čele se Zibanejadem, který v sobotu skóroval poprvé po 13 zápasech. Čerstvé góly mohou pro oba znamenat zlom.

Otočení kormidlem tím správným směrem. Talent v NHL dominovat mají oba. Zibanejad to už ukázal, Lafrenière tu a tam předvádí střípky geniality.

Bude i nadále dechberoucí sledovat, jak si virtuóz se třináctkou na zádech povede. A jak porostou ceny jeho karet.

Vyhrajte box a ulovte Lafrenièra!

Jednu takovou máte šanci získat i vy!

Fenomén Young Guns, který jednoduše překračuje mantinely sběratelského světa a píše se o něm i ve světových médiích, totiž zaujal redakci NHL.cz natolik, že jsme si pro vás spolu s Hokej-karty.cz připravili soutěž.

Můžete v ní vyhrát box se sedmi balíčky o osmi kartách právě ze série Upper Deck Series One 2020/21. Kdo ví, třeba v něm čeká i Lafrenière! Za věnování boxu ještě jednou děkujeme tradičnímu a populárnímu obchodu Hokej-karty.cz!

