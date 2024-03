Pastrňákův další hattrick! Posunul se v bodování a předehnal klubového bosse

O Davidu Pastrňákovi se v posledních týdnech tolik nemluvilo. Ne snad, že by hrál špatně, nicméně na jeho konstantní sbírání bodů a gólů se zvyklo. V noci ale opět probudil vášně, když zapsal již sedmnáctý hattrick v kariéře.

Prvníma dvěma góly otevřel Pastrňák utkání proti Ottawě. Když v první pauze svítil stav 2:0 na kostce nad ledem, velké drama se nečekalo. Senators ale přeci jen zabrali, avšak byl to Pastrňákův čtvrtý gól na 4:2, který definitivně zastavil odpor dotírajícího soupeře.

Pro českého útočníka to byl již druhý třígólový večer v sezoně, dohromady sedmnáctý v kariéře, takže i nadále uniká druhému Jaromíru Jágrovi, kterému se tento počin podařil patnáctkrát.

„Když vám to jde, prostě vás to baví. Tenhle hattrick byl pochopitelně trochu jiný. Dva bekhendy a tečovaný puk? Takových moc nedávám, zajímavé,“ usmál se v rozhovoru po utkání.

Pastrňák se díky třem bodům odtrhnul v ligovém bodování od Artěmije Panarina a momentálně je čtvrtý s 99 body. V tabulce střelců mu s 44 brankami patří stejná pozice.

Hattrick měl však historické následky. Jeho třetí gól byl dohromady 345. v kariéře, což znamená posun na sedmé místo v historické tabulce střelců klubu. Momentálně má o gól víc než Cam Neely, současný šéf klubu.

Další na řadě? Ray Bourque s 395 zářezy.

Další zajímavost? Medvědí oblek, který na sebe český borec po utkání oblékl. Jeden z fanoušků ho hodil z tribuny.

„Vlastně jsem se podíval na trenéra a jen jsem mrkl, jestli to chceme,“ popisoval Pastrňák. „A on okamžitě kývl hlavou. Tak jsem si to vzal. Rozhodně je to zajímavé! Opravdu by mě zajímalo, jak to dostali na stadion.“

Pastrňák nebyl jediným, kdo si odnesl suvenýr. Fanoušek, jenž hodil medvědí kožešinu, přišel po zápase ke střídačce a Pastrňák mu dal svou hokejku jako poděkování.

