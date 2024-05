Tocchet z Vancouveru zvolen nejlepším koučem sezony: Je to ocenění celé organizace

Ve své první kompletní sezoně na střídačce Vancouveru dovedl klub k vítězství v Pacifické divizi, což se stalo poprvé od roku 2013. Canucks se tak zároveň po tříleté pauze vrátili do play-off, kde je po rozhodujícím sedmém zápase ve čtvrtfinále vyřadil Edmonton.

Teď se Rick Tocchet za svou práci dočkal ocenění – byl zvolen nejlepším trenérem sezony a získal tak Cenu Jacka Adamse. Finále, ve kterém byl spolu s Andrewem Brunettem z Nashvillu a Rickem Bownessem z Winnipegu, Tocchet jasně ovládl.

V hlasování členů organizace NHL Broadcasters' Association získal úctyhodných 483 bodů, druhý Brunette měl bodů 145 a třetí Bowness 75. Tocchet v roli vítěze vystřídal kouče Bostonu Jima Montgomeryho.

„Je to ocenění celé organizace. Měl jsem tu velkou pomoc, tým kolem mě byl neuvěřitelný. Když jsem nastoupil, lidi mi hodně pomáhali. Hodně práce odvedli hráči, už od prvního dne. Oni věřili managementu a my jsme věřili jim,“ řekl Tocchet v show ESPN The Point poté, co byl oznámen jako vítěz.

Šedesátiletý Kanaďan se stal historicky třetím koučem Vancouveru, který Jack Adams Award získal. Před ním se to povedlo v roce 2007 Alainu Vigneaultovi a v roce 1992 Patu Quinnovi.

Cena Jacka Adamse je čtvrtou trofejí, která byla předána během letošních bojů o Stanley Cup. Už dříve byli vyhlášeni vítězové Selke Trophy (Aleksandr Barkov z Floridy), Mark Messier NHL Leadership Award (Jacob Trouba z Rangers) a Masterton Trophy (Connor Ingram z Arizony).

Share on Google+