Zájem o Jágra z Pittsburghu. Šéf obchodních operací Acklin ho chce ve vedení

Jedenáct sezon v dresu Penguins mu vyneslo status legendy a jedné z hlavních tváří celé organizace. Teď by se mohl Jaromír Jágr vrátit tam, kde tak významnou stopu zanechal. Pittsburgh, a především prezident obchodních operací Kevin Acklin, by ho totiž rád viděl ve vedení.

S takovou informací přišel web The Athletic. „Už jen jeho přítomnost je pro nás důležitá. Jednu kapitolu jsme uzavřeli (když byl Jágrův dres vyvěšen ke stropu arény v Pittsburghu). Teď je tu nová kapitola, kterou snad napíšeme,“ prohlásil Acklin v březnu.

Pro Jágra si představuje takovou pozici, aby mohl trávit většinu času na Kladně, kde žije a u Rytířů působí jako stále hrající majitel. Do Pittsburghu by pak legendární 68ka pravidelně dojížděla. I když ne v oficiální hokejové funkci.

„Nevím, jak přesně to teď vypadá. Mluvili jsme spolu o budoucnosti. Řekl jsem mu, že až přijedu do Prahy na mistrovství světa, pobavíme se o tom víc,“ hlásil Acklin. „Rozhodně je to vztah, o který je třeba se dál starat.“

A jak řekl, tak udělal. Podle The Athletic pozval 48letý Američan Jágra na svou narozeninovou oslavu, kterou uspořádal během středečního večera v Praze. Tam Acklin spolu s dalšími zástupci Tučňáků sleduje probíhající světový šampionát.

Jak by tedy měla vypadat Jágrova role? Acklin si myslí, že mít Jágra ve vedení by bylo velkým benefitem především proto, že hvězdy jako Sidney Crosby, Kris Letang nebo Jevgenij Malkin vstupují do poslední fáze svých kariér.

„Chápe dynamiku velkých hráčů a jejich důležitost pro naše fanoušky. Těmi změnami, kterými nyní někteří naši kluci procházejí, si prošel taky,“ popisuje Acklin.

Crosby během vyvěšování Jágrova dresu v únoru prohlásil, že „by bylo skvělé mít Jágra jako součást organizace, pokud to tak chce. Je ohromnou součástí klubu. Myslím, že když se řekne Penguins, bude jedním z prvních jmen, která vás napadnou.“

„Má toho na práci hodně,“ říká Acklin o Jágrovi. „Ale jednou z těch věcí by mohli být Penguins. Jde o Jaromíra Jágra. To prostě dává smysl, ne?“ přeje si šéf obchodních operací.

