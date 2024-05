Devils i Kings mají jasno o trenérech. Keefe má po pár dnech práci

Los Angeles Kings i New Jersey Devils mají o starost méně. Oba totiž vyřešili pozici hlavního trenéra. Zatímco celek z Kalifornie vložil důvěru do zaskakujícího kouče Jima Hillera, tým z druhé strany Spojených států dá příležitost Sheldonu Keefeovi, naposledy trenérovi Toronta.

Pětapadesátiletý Hiller měl bilanci 21-12-1 jako dočasný trenér poté, co 2. února vystřídal Todda McLellana. Kings skončili na třetím místě v Pacifické divizi, ale potřetí za sebou vypadli v prvním kole.

„Je to skvělá skupina hráčů s velkým charakterem,“ řekl Hiller po vypadnutí z play off. „Usnadnili mi to v situaci, která pro ně byla možná těžká. Šest týdnů předváděli dobré výkony, takže jim vděčím za hodně. Dali se dohromady, kolem All-Star přestávky se nám začalo dařit a splnili jsme úkol. Jsou to dobří hráči, opravdu dobří kluci, užil jsem si to.“

Rob Blake se vrátí do funkce GM i na podzim, což bude poslední sezona ze tříletého prodloužení smlouvy. Kings se ve čtyřech z jeho sedmi ročníků dostali do play off, ale nevyhráli žádnou sérii. „Tým udělal pokrok v mnoha různých oblastech,“ líbilo se Blakeovi. „Musíme najít způsob, jak to přenést do play off.“

Jasno je také v New Jersey. Netrvalo dlouho a Sheldon Keefe si našel novou práci. Ve středu to potvrdila stanice Sportsnet i další kanadská média.

Keefe byl propuštěn z funkce hlavního trenéra Toronta Maple Leafs 9. května, necelý týden poté, co prohrál sedmý zápas prvního kola, přičemž mu do konce smlouvy zbývaly dva roky.

Devils mezitím propustili hlavního trenéra Lindyho Ruffa a na pozici dočasného hlavního kouče přesunuli asistenta Travise Greena. Na konci sezóny přijal Green místo hlavního trenéra v Ottawě, čímž uvolnil místo Keefovi, který se tak stal novým šéfem lavičky Devils.

Pod Keefem dosáhli Leafs velkých úspěchů v základní části, ale nikdy se neprosadili v play off. Klub pod jeho vedením vyhrál pouze jednu ze šesti sérií.

Třiačtyřicetiletý Keefe bude mít nyní za úkol pokusit se dostat New Jersey, kde podepsal na čtyři roky, zpět do play off.

