Panarin se blýskl hattrickem proti Bostonu! Detroit si poradil s Islanders

Páteční noc nabídla fanouškům jedenáct utkání a hned několik důležitých výsledků. Rangers v boji o čelo Východní konference uspěli na ledě Bostonu a stáhli náskok svého soupeře. Důležité vítězství slaví i Detroit, který vyzrál na Islanders.

BOSTON BRUINS - NEW YORK RANGERS

2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Rangers uspěli v Bostonu

Rangers potvrdili, že to na Boston umí. Zvítězili totiž i ve třetím vzájemném utkání této sezony, tentokrát na ledě Bruins 5:2. Hattrick dokázal zkompletovat Artěmij Panarin. Ze zápisu do historie se raduje i Jonathan Quick, který vyrovnal rekord v počtu vychytaných vítězství mezi americkými brankáři.

Branky a nahrávky

9. DeBrusk (Frederic, Brazeau), 44. Brazeau (Marchand, J. Boqvist) – 28. Panarin (Schneider, Lafrenière), 40. Panarin, 44. Fox (E. Gustafsson, Zibanejad), 58. Zibanejad (Kreider, Trocheck), 60. Panarin (Fox).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:29

Jonathan Quick (NYR) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:31

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:47

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:22



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) - 3+0

2. Justin Brazeau (BOS) - 1+1

3. Adam Fox (NYR) - 1+1

CAROLINA HURRICANES - PHILADELPHIA FLYERS

3:2pp. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Carolina vyhrála až v prodloužení

Flyers budou z tohoto zápasu odcházet spokojení, i když získali pouze jeden bod. Hosté dvakrát prohrávali, v obou případech dokázali srovnat a duel dostat do prodloužení. V něm rozhodl Seth Jarvis a vystřelil Hurricanes druhý bod.

Branky a nahrávky

24. Martinook (Nečas, Pesce), 31. Chatfield (S. Aho II, Orlov), 62. Jarvis (Burns) – 25. Laughton (Farabee, Brink), 51. Konecny (Frost, Tippett).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 61:12

Samuel Ersson (PHI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 61:28



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:19



Tři hvězdy utkání

1. Seth Jarvis (CAR) - 1+0

2. Jordan Martinook (CAR) - 1+0

3. Jalen Chatfield (CAR) - 1+0

DETROIT RED WINGS - NEW YORK ISLANDERS

6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Vítězný návrat Larkina

Detroit si připsal zaslouženou výhru. Po gólově neúrodné první třetině jsme viděli rovnou devět gólů. Domácí se v druhé třetině dostali do náskoku dvou branek a hned zkraje poslední části přidali další dvě. I Islanders pak dvakrát skórovali, ale byly to už jen kosmetické úpravy. Detroit vše uzavřel trefou do prázdné branky. Dylan Larkin se při svém návratu do sestavy střelecky prosadil hned dvakrát!

Branky a nahrávky

32. Fischer (Rasmussen), 36. Copp (Fischer, Chiarot), 39. Larkin (DeBrincat), 46. Copp (Fischer, Rasmussen), 47. P. Kane (DeBrincat, Gostisbehere), 57. Larkin (Raymond) – 34. Reilly (MacLean, Bortuzzo), 50. Pageau (Pulock, Engvall), 52. Nelson (Pelech, Lee).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (DET) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 58:34



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Andrew Copp (DET) - 2+0

2. Christian Fischer (DET) - 1+2

3. Dylan Larkin (DET) - 2+0

NEW JERSEY DEVILS - WINNIPEG JETS

4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Skvělý výkon New Jersey

Devils dnes předvedli velmi dobrý výkon a zaslouženě slaví. Zvládli i třetí třetinu, ve které jsou Jets nejlepší v soutěži, v této pasáži dokonce celý duel rozhodli třemi góly! Hlavními postavami jsou i dnes klasická jména – Meier, dvougólový Jack Hughes, Nico Hischier.

Branky a nahrávky

29. J. Hughes (Hischier, L. Hughes), 46. Hischier (Meier, L. Hughes), 52. J. Hughes (Meier, L. Hughes), 60. Meier (Haula, Hischier) – 37. Ehlers (Scheifele, DeMelo).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 19 | Přesilová hra: 3/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (NJD) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00

Laurent Brossoit (WPG) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 57:13



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:33

Tomáš Nosek (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:46

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 02 čas na ledě 22:10



Tři hvězdy utkání

1. Jack Hughes (NJD) - 2+0

2. Luke Hughes (NJD) - 0+3

3. Nico Hischier (NJD) - 1+2

OTTAWA SENATORS - ST. LOUIS BLUES

2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Blues drží naději

Blues vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a v tabulce Západní konference vystřídali na deváté příčce Minnesotu. Ottawa potřetí v řadě nebodovala a na Východě se dál nachází jen dva body nad posledním Columbusem.

Branky a nahrávky

25. Kastelic (M. Joseph), 42. Kubalík (Pinto, Giroux) – 12. Saad (Kyrou, Kessel), 15. Parayko (Kyrou, Saad), 34. Neighbours, 46. Kyrou (Toropčenko, Bučněvič), 59. Neighbours.

Statistika

Střely na bránu: 39 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:43

Joel Hofer (STL) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 59:51



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:30



Tři hvězdy utkání

1. Joel Hofer (STL) - 37 zákroků

2. Jordan Kyrou (STL) - 1+2

3. Jake Neighbours (STL) - 2+0

FLORIDA PANTHERS - NASHVILLE PREDATORS

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Skvělá forma Predators nebere konce

Dnešní utkání rozhodlo nasazení Nashvillu v první třetině a také gólmani. Rozhodně nelze říci, že by Sergej Bobrovskij podal špatný výkon, naopak především právě ve zmiňované první části svůj tým podržel skvělými zákroky, jenže zkrátka v každé třetině jednu střelu propustil. Na druhé straně Kevin Lankinen byl naprosto perfektní, a to i v pasážích, v nichž byla Florida lepším týmem. Nashville tedy pokračuje v úchvatné formě a je to již jeho 16. utkání v řadě, z nějž získal alespoň bod, což je nový rekord organizace.

Branky a nahrávky

18. Nyquist (F. Forsberg, O'Reilly), 28. F. Forsberg (Barrie, Josi), 55. F. Forsberg (Nyquist, O'Reilly).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 59:34

Kevin Lankinen (NSH) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Lankinen (NSH) - 33 zákroků

2. Filip Forsberg (NSH) - 2+1

3. Gustav Nyquist (NSH) - 1+1

EDMONTON OILERS - BUFFALO SABRES

8:3 (1:2, 2:1, 5:0)

Vysoká výhra Edmontonu

Edmonton nevstoupil do zápasu ideálně a brzy prohrával o dva góly. Oilers se ale dokázali probrat a poměrně brzo srovnali. Za nerozhodného stavu se vstupovalo i do třetí třetiny, která ale skončila jednoznačným výsledkem 5:0 a kanadský celek mohl oslavit vysoké vítězství. Buffalo v posledních dvaceti minutách naprosto odpadlo.

Branky a nahrávky

19. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard), 25. Ekholm (McDavid, Bouchard), 40. Hyman (Ekholm, McDavid), 45. Nurse (Stecher), 46. Ekholm (Draisaitl, McDavid), 56. Hyman (McDavid, Draisaitl), 57. R. McLeod (C. Brown), 60. C. Brown (Carrick, Ceci) – 2. Peterka (Tuch, T. Thompson), 17. V. Olofsson (Byram, Rousek), 37. Peterka (Clifton).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:36

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 31 zákroků, 8 OG, úspěšnost 79,5 %, odchytal 59:27



Česká a slovenská stopa

Lukáš Rousek (BUF) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:54



Tři hvězdy utkání

1. Mattias Ekholm (EDM) - 2+1

2. Connor McDavid (EDM) - 0+4

3. Leon Draisaitl (EDM) - 1+2

ANAHEIM DUCKS - CHICAGO BLACKHAWKS

4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Čisté konto pro Dostála

Anaheim ukončil sedmizápasovou proherní šňůru a poráží v souboji týmů ze spodních pater Západní konference Chicago 4:0. Třiadvacetiletý Lukáš Dostál vychytal svou první nulu v NHL, když vychytal všech 29 střel soupeře!

Branky a nahrávky

24. Killorn (Lindström, Vaakanainen), 30. Leason (Meyers, Mintjukov), 39. Killorn (Leason, Zellweger), 51. Vatrano (Fowler, Terry).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 29 | Přesilová hra: 1/5 – 0/1 | Trestné minuty: 14 – 22



Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:46

Arvid Söderblom (CHI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:46



Tři hvězdy utkání

1. Lukáš Dostál (ANA) - 29 zákroků

2. Alex Killorn (ANA) - 2+0

3. Brett Leason (ANA) - 1+1

VANCOUVER CANUCKS - MONTREAL CANADIENS

4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Vancouver potvrdil roli favorita

Canucks za sebou mají další velmi dobré vystoupení. Vancouver byl ve vedení od šestnácté minuty a měl všechno naprosto pod kontrolou. Montreal nedokázal tento duel v závěru ani zdramatizovat.

Branky a nahrávky

16. Zadorov (Michejev, E. Lindholm), 20. Zadorov (Michejev, Lafferty), 39. Garland (Blueger), 52. Aman (T. Myers, Podkolzin) – 40. Slafkovský (Caufield).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 17 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (VAN) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Samuel Montembeault (MTL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:48

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:58



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Zadorov (VAN) - 2+0

2. Ilja Michejev (VAN) - 0+2

3. Casey DeSmith (VAN) - 16 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SEATTLE KRAKEN

3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Důležitá výhra pro Golden Knights

Vegas nedostalo v tomhle zápase nic zadarmo. Seattlu se podařilo v 54. minutě vyrovnat a rozhodnutí muselo přijít v samotném závěru. V čase 58:40 vystřelil Golden Knights vítězství Keegan Kolesar.

Branky a nahrávky

9. Eichel (Marchessault, McNabb), 59. Kolesar (Howden, N. Roy), 60. Stephenson (McNabb) – 54. Schwartz (R. Evans, Bjorkstrand).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 22 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:18



Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (SEA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:51



Tři hvězdy utkání

1. Keegan Kolesar (VGK) - 1+0

2. Jack Eichel (VGK) - 1+0

3. Logan Thompson (VGK) - 21 zákroků

SAN JOSE SHARKS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Tampa rozhodla v závěrečné části

San Jose se proti týmu z Floridy velmi dlouho drželo, nakonec ale znovu padlo. Tampa začala úřadovat ve třetí třetině, ve které dala tři góly a došla si pro dva body.

Branky a nahrávky

8. Eklund (MacDonald) – 5. Paul (Hedman, Kučerov), 41. Point (Kučerov, Stamkos), 47. Duclair (Kučerov, Point), 55. Point (Kučerov, Duclair).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (SJS) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 59:46



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:47

Filip Zadina (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:31

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) - 0+4

2. Brayden Point (TBL) - 2+1

3. Jacob MacDonald (SJS) - 0+1

Share on Google+