Hvězdná posila? Draisaitla bych bral hned, rozzářil se Pastrňák

Boston Bruins v létě čekají další starosti. Musí zlepšit ofenzivu a očekává se, že přijde velké jméno. Kdo by to mohl být? David Pastrňák by v týmu rád přivítal hvězdnou posilu!

Pastrňák se v úterý připojil k podcastu „Spittin' Chiclets“, aby probral nedělní zisk zlaté medaile na mistrovství světa. Rozhovor se zvrtl, když se moderátoři začali zmiňovat o hráčích, které by se Pastrňák mohl pokusit do Bostonu v létě zlanařit. Když padlo Draisaitlovo jméno, Pastrňák ihned vykřikl: „Draisaitla bych chtěl!“.

Oba jsou totálními ligovými hvězdy, které jsou pro NHL o to cennější, že jsou Evropané. Prostě skvělá reklama. Společného mají i to, že byli draftováni v roce 2015. Zatímco Oilers brali Němce ze třetího místa, Pastrňák šel až jako číslo 25. Draisaitl je nejproduktivnější hráč tohoto draftu (850 bodů), Pasta je se sumou 727 hned za ním.

Výměna je nereálná, nicméně za rok Draisaitlovi končí smlouva, osud bude mít ve svých rukou. Není to moc pravděpodobné, ale je to minimálně zajímavé.

Kdo by se mohl vrátit, je Tyler Bertuzzi. Ten odešel loni do Toronta, z čehož kabina Bruins pochopitelně nebyla nadšená.

„Ne, vždyť odešel do Leafs,“ žertoval Pastrňák. „Šel do Leafs… Já vám nevím, cokoliv bych teď řekl, mě dostane do kouta.“

Pastrňák pochopitelně může, ale nemusí mluvit s ostatními hráči NHL o případném přestupu do Bruins, ale dle českého rodáka by se u nikoho neměl přimlouvat. Posun do Bostonu by dle něj měl být jasnou volbou.

„Je to Boston Bruins, Original Six, to by mělo stačit, aby hráči chtěli přijít a hrát tady,“ řekl. „Jasně, potěšilo by mě, kdyby mi hráči volali a ptali se mě, jestli bych s nimi chtěl hrát. Musíte sem chtít přijít kvůli týmu jako takovému a být připraveni ušit se našim zvykům a dodržovat pravidla. Každopádně myslím, že to bude zajímavé léto.“

Bruins mají podle CapFriendly k dispozici téměř 21 milionů dolarů plánovaného prostoru pod platovým stropem a generální manažer Don Sweeney uvedl, že klub plánuje být agresivní.

