Neuspokojivý kemp? Kent Johnson si musí místo v sestavě vybojovat!

Minulý rok byl jedním z mála hráčů, na něhož mohl být tým pyšný. Letos však dle vedení na kempu nepřesvědčil a zmeškal otevírací duel s Letci, kde byl mezi zdravými náhradníky stejně jako obránce Adam Boqvist. Nadějný útočník by měl ale po nepřesvědčivém vstupu Columbusu do sezony dostat šanci velmi brzy.

Blue Jackets mají po letošním létě doslova a do písmene z ostudy kabát. Tah s kontroverzním trenérem se krutě vymstil a celý tým byl opět veřejnosti pro smích.

Nový kouč Pascal Vincent se navíc pro začátek sezony rozhodl posadit Kenta Johnsona a do sestavy se nevešel ani Adam Boqvist. Oba figurovali pouze mezi zdravými náhradníky, což se potkalo s velkou nevolí fanoušků, kterou ještě umocnila prohra s Philadelphií, tedy soupeřem, kterého by Columbus měl bezpodmínečně porážet, pokud hodlá udělat další krok vpřed.

Blue Jackets se zmohli pouze na dvě branky a útok vůbec nefungoval, tak jak by měl. O obraně ani nemluvě. Ivan Provorov se u obou inkasovaných branek do prázdné klece nestíhal vracet. Svůj den neměl ani Zach Werenski, který se po dlouhé době vrátil do sestavy a svou ztrátou puku na modré zavinil první branku v síti Merzlikinse. Navíc se v zápase ještě po ošklivém faulu od soupeře zranil. Jeho absence by prý snad neměla být dlouhodobějšího rázu.

Suma sumárum, tady bylo špatně úplně všechno. Trenérský štáb to nemohl nevidět a změny se zřejmě v sestavě projeví. Navzdory špatnému kempu Kent Johnson již trénuje s třetí formací, kde má na centru Sillingera a na křídle Danfortha. Toto není navíc jediná změna. K Lainemu se do první řady přesunul Fantilli a svými výkony si o druhou formaci řekl i střelec Marčenko. Při pohledu na tréninkové formace tedy nezůstal kámen na kameni.

Zraněného Werenskiho bude třeba nahradit. Vedení již povolalo z farmy Davida Jiříčka, ale fanoušky zajímá také, jak to bude s Adamem Boqvistem. Držet si takového hráče mezi zdravými náhradníky je totiž takový luxus, který si nelze dlouho udržet.

Mimo sestavu se naopak na trénincích ocitli: Eric Robinson, Jack Roslovic a Emil Bemström. Pascal Vincent má nelehký úkol, jelikož v dalším zápase jeho tým narazí na Rangers a rozpoložení rozhodně není dobré.

Share on Google+