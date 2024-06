Třídní sraz po 10 letech. Prim hraje Draisaitl, trio premiantů má Florida

Vybavíte si ještě, kdo byl jedničkou vstupního draftu v roce 2014? Už od té doby uběhl nějaký ten pátek, přesněji řečeno takřka na den přesně celá dekáda. Jako první tehdy zaznělo jméno Aarona Eklbada. A pak? Sam Reinhart, Leon Draisaitl, Sam Bennett. Ano, i v tomhle směru bude letošní finále Stanley Cupu výjimečné.

10 let pod draftu si ty nejznamenitější hokejové naděje dávají sraz v bitvě o stříbrný pohár.

Ekblad coby klíčový bek Panterů. Do NHL vtrhl hned po volence talentů ve velkém stylu, bylo mu devatenáct, když přebíral Calderovu trofej pro top nováčka.

Reinhart jako autor 57 tref v této sezoně, která pro něj byla i díky famózní střelecké úspěšnosti životní. Potenciál potvrzoval už v Buffalu, naplno ale zazářil až po trejdu (2021). Na rozdíl od časů u Šavlí konečně vítězí.

Je třeba cokoliv dodávat k Draisaitlovi? Jeden z nejlepších hokejistů světa, z draftového ročníku jasně nejproduktivnější, ve sbírce má téměř všechny prestižní individuální trofeje.

A Bennett? V Calgary poznal, jak silná je rivalita s Edmontonem.

U Flames si odkroutil čtyři stovky startů, i jemu v hokejovém růstu pomohl přestup na Floridu v roce 2021. Kombinuje fortel a tvrdost. Někdy je ale až zákeřný. Brad Marchand právě zaškytal.

V kádru obou finalistů najdeme i další plejery ze zmíněného draftu a prakticky co jméno, to zásadní persona. Defenzíva Cats by bez Ekblada, Gustava Forslinga a Brandona Montoura byla polovinční.

Nejen počtem, ale i silou. Všichni tři jsou pro kouče Paula Maurice prakticky nepostradatelní. Vždyť jsou těmi nejvytěžovanějšími zadáky.

Forslinga si v roce 2014 vybral Vancouver, produktivního a přitom zodpovědného Švéda vylovil jako diamant z uhlí v páé rundě. Montoura si vzal Anaheim o tři kola dříve.

Zástupce deset let starého draftu u Olejářů?

Kromě Draisaitla mají na soupisce také Warrena Foegeleho (3. kolo, 67. hráč celkově, Carolina Hurricanes). Hraje za ně třetím rokem, v základní části byl s 20 góly a 21 asistencemi osmý v týmovém bodování. Jeho role v play-off klesla, ale klidně právě z něj může být unsung hero.

Hokejista, jehož jméno se příliš často neskloňuje, ale pak rozhodne zápas o všechno. Podobně jako třeba Mike Rupp, Max Talbot nebo třeba Ross Colton.

