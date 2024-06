Thomas naznačil potenciál. Králové jej budou zocelovat další dva roky

Kariéra útočníka Akila Thomase, jenž má americké i kanadské občanství, se konečně může pořádně rozjet. Poté, co vyřešil své vleklé zdravotní obtíže, kvůli nimž v sezoně 2022/23 nastoupil v AHL pouze do 13 zápasů, okouzlil členy vedení Los Angeles natolik, že mu dali nejen šanci v hlavním týmu, ale především nyní také novou dvouletou smlouvu.

Čtyřiadvacetiletý Thomas, kterého v roce 2018 draftovalo Los Angeles na 51. místě, neměl profesionální kariéru rozjetou vůbec ideálně. Od roku 2020 jej stíhaly nejrůznější zdravotní indispozice, kvůli nimž výkonnostně zaostával za očekáváním. Vše vygradovalo v sezoně 2022/23, kdy kvůli zraněním odehrál za Ontario Reign v AHL jen 13 zápasů.

Navzdory tomu ale ukazoval herní progres, když mu i tak málo utkání stačilo ke vstřelení pěti branek a získání tří asistencí, díky čemuž si stanovil nový osobní rekord v průměru bodů na utkání. Tento progres mu zajistil, že v červenci minulého roku dostal od Roba Blakea další šanci a uzavřel jednoletou smlouvu.

A jak se ukázalo, Blake udělal dobře. Akil Thomas, nyní již bez zdravotních problémů, nastoupil v AHL v 64 zápasech, v nichž nasbíral 22 branek a 24 asistencí, včetně devíti vítězných gólů. V play-off pak přidal osm startů s bilancí 2+3.

Jeho výkony zaujaly vedení LA Kings natolik, že jej v dubnu dokonce povolalo k hlavnímu týmu a nechalo jej okusit atmosféru nejslavnější ligy světa.

A Thomas nezklamal. Hned ve druhém utkání proti San Jose dal svůj premiérový gól a nakonec se v sedmi zápasech dokázal třikrát střelecky prosadit, k čemuž přidal i jednu asistenci. Stal se teprve pátým v historii organizace, jemuž se povedlo v prvních pěti zápasech kariéry dát tři góly. Poslední, jenž to dokázal, byl v roce 2008 Brian Boyle.

Naznačený potenciál generálního manažera Roba Blakea přesvědčil k tomu, aby Thomasovi, jenž byl ještě loni touto dobou pomalu na odpis a nepočítalo se s tím, že by v NHL mohl udělat nějakou kariéru, dal smlouvu na další dva roky v celkové hodnotě 1,55 milionu dolarů.

Byť na první pohled smlouva nevypadá až tak zajímavě a je v podstatě na minimum, tak pro Thomase jsou zásadní podmínky této smlouvy. Zatímco v sezoně 2024/25 je kontrakt dvoucestný a Thomas by mohl pendlovat mezi farmou a hlavním týmem, v sezoně 2025/26 je jednocestná. Ve výsledku to znamená, že by v případě tohoto pendlování Kings riskovali, že o Thomase přijdou, jelikož by musel procházet skrz tzv. waiver list.

Nyní je pouze na Thomasovi, aby ukázal, že na NHL skutečně má. Pokud se mu to povede, bude mít v létě 2026 skvělou vyjednávací pozici pro novou smlouvu coby chráněný volný hráč.

Share on Google+