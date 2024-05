Nechránění volní hráči v Carolině? Prioritou je podpis Guentzela

Situaci devíti nechráněných volných hráčů musí po konci sezony řešit Carolina. Hurricanes by rádi zachovali obrannou řadu a v řešení je také podpis produktivního útočníka Jakea Guentzela, kterého získali v březnu z Pittsburghu.

S 29letým fovardem jsou v klubu po trejdu spokojeni. Aby ne – Guentzel navázal na své dlouhodobě slušné výkony u Penguins, ještě v základní části v dresu Canes získal 25 bodů v sedmnácti zápasech a dalších devět pak přidal ve vyřazovacích bojích.

„Sehrál tu dobrou roli,“ říká o Guentzelovi generální manažer Caroliny Don Waddell. „Vím, že Sebastian Aho hodně mluvil o tom, jak dobře se mu s ním hraje. Začali jsme o tom jednat, a budeme mluvit i s ním,“ dodává Waddell.

„Je to jednička, skvělý hráč,“ chválí Guentzela kouč Hurricanes Rod Brind'Amour. „Chceme tu dobré lidi, kteří jsou i dobrými hráči, a on splňuje oba faktory. Myslím, že za ten krátký čas, co tu je, si užívá partu a způsob, jakým pracujeme,“ popisuje a doufá, že se klub s hráčem domluví na novém kontraktu.

Kromě Guentzela je na seznamu nechráněných volných hráčů dalších osm jmen. Patří mezi ně třeba obranné duo Brett Pesce a Brady Skjei, útočník Teuvo Teravainen, nebo brankář Antti Raanta.

„Doufáme, že to s pár kluky vyřešíme, ale určitě tam budou i takoví, kteří si vyzkouší trh s volnými hráči. To už je jasné,“ konstatuje GM Waddell. Zároveň nevylučuje, že Carolina bude letos na trhu aktivní. „Pokud uvidíme nabídku, která by pro nás měla smysl, chceme ji prozkoumat. Naším cílem je se vždy snažit zlepšovat na jakékoliv pozici.“

Co se týče možných příchodů, Canes by na svou soupisku rádi připsali jednoho centra-praváka. „Víme, že takových hráčů moc není. Rod (Brind'Amour) by byl určitě rád, pokud najdeme někoho, kdo zvládne vyhrávat vhazování i na pravé straně,“ říká Waddell.

Trh s volnými hráči v NHL se otevře 1. července. Kromě zmíněných zástupců Hurricanes na seznamu zatím stále figurují zajímavá jména jako Sam Reinhart, Steven Stamkos, nebo Victor Olofsson.

