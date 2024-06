Nový a lepší Columbus? Kapitán Jenner už se těší

Columbus Blue Jackets nedávno oficiálně představila Dona Waddella jako nového prezidenta hokejových operací a generálního manažera, a tak je jasné, že pokud je v organizaci tak úspěšný činovník, bude brát jen úspěch. A na to hráči samozřejmě slyší.

Blue Jackets budou mít v příští sezoně k dispozici přibližně 25 milionů dolarů pod platovým stropem, takže se očekává, že budou v létě pořádně aktivní. Waddell se bude snažit přidat na soupisku další palebnou sílu, která by jim pomohla dostat se do pozice uchazeče o play off.

„V této fázi své kariéry bych takovou příležitost nepřijal, pokud bych neměl pocit, že můžu něco změnit,“ citovala někdejšího šéfa Caroliny oficiální stránka klubu. „Je tu spousta dobrých hráčů. Předchozí vedení odvedlo na draftech dobrou práci. Jsou tu samozřejmě nějaké problémy, proto mě sem přivedli, ale není to tak, že by to byla organizace, která se bude dlouho dostávat ze dna.“

Nadšený je z toho pochopitelně kapitán Blue Jackets Boone Jenner. O něm se v průběhu sezony potichu mluvilo v současnosti s výměnou k některému z favoritů na Stanley Cup, je to totiž přesně typ hráče, kterého si týmy náležitě cení.

„Je super, že se něco děje a že se jako tým snažíme jít dopředu,“ řekl Jenner. „Loni to byla velká nejistota, v podstatě nikdo nevěděl, co se přes léto bude dít. Teď je to jiné, za což jsem rád.“

Jenner, kterému zbývají ještě dva roky do konce smlouvy, už zahájil letní přípravu na nové tažení. Očekává se, že v nejbližších dnech naskočí se s Waddellem o své budoucnosti pobaví.

„Ještě jsem s Donem nemluvil, ale velmi brzy to uděláme a pustíme se do práce,“ řekl brzy jednatřicetiletý borec, který kvůli zranění odehrál v poslední sezoně jen 58 zápasů.

Waddell naznačil, že nebude spěchat s žádnými rozhodnutími, ale je jasné, že myšlenka, se kterou přichází, je pomoci tomuto týmu co nejrychleji. Hluchých let již bylo dost.

Blue Jackets se budou muset rozhodnout o hlavním trenérovi, protože se spekuluje o budoucnosti Pascala Vincenta za střídačkou. Poté draft, volní hráči a tak dále… Waddella čekají bezelstné noci.

