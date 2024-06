Konečně! McDavid s Draisaitlem ve finále play off. Skvělý pocit, oddechli si

Connor McDavid a Leon Draisaitl spolu ušli dlouhou cestu, která je nakonec dovedla až do finále Stanley Cupu. Konečně! Útočníci Oilers byli základními kameny týmu, který byl postaven tak, aby vyhrál Stanley Cup. A po letech frustrace jsou čtyři vítězství od historického zápisu.

„Zažili jsme spoustu porodních bolestí, naučili se spoustu lekcí a samozřejmě je to skvělý pocit být teď tam kde jsme,“ řekl McDavid. „Vždycky to bylo součástí plánu.“

Draisaitl a McDavid na tomto plánu pracovali od svého příchodu do Edmontonu v roce 2014, respektive 2015. Od obou se spolu s útočníkem Ryanem Nugentem-Hopkinsem a obráncem Darnellem Nursem očekávalo, že budou léta tvořit jádro týmu bojujícího o titul, ale tohle je jejich první cesta do finále.

„Znamená to hodně. Prošli jsme si spoustou bolestivých let a hodně jsme se cestou učili,“ dodal Draisaitl. „Dokázat to doma a pro tohle město, pro tyhle fanoušky a také pro nás samotné je velmi významné. Je to samozřejmě skvělý pocit. Jak už bylo řečeno, máme teď větší sny a cíle.“

Roky zklamání a frustrace tak konečně nahradila euforie, alespoň dočasná. Ani zdaleka není hotovo, ve finále navíc číhá Florida, dle mnohých nejlepší tým NHL. Ale říkejte to týmu, co má na své straně dva z top pěti hráčů ligy.

„Není to vždy nejhezčí, ale zvládli jsme to a na tom jediném opravdu záleží,“ ulevil si McDavid. „Myslím, že jsme v závěru utkání zahodili několik šancí, které bychom neměli, ale kluci se obětovali, skvěle chytal Stu Skinner, bylo toho více.“

Do sezony vstupovali Oilers s velkými očekáváními, ale hned zkraje se potáceli, propadli se na dno tabulky a vyhodili trenéra. Když byl 12. listopadu najat Kris Knoblauch, který nahradil Jaye Woodcrofta, a Oilers měli bilanci 3-9-1, málokdo mimo šatnu věřil, že se jim podaří vyškrábat z propasti a postoupit. Ještě méně jich tipovalo, že budou jedním z posledních dvou týmů, které zůstanou v boji.

„Mluvíme o tom pořád, vždycky přijde nepřízeň osudu a jde o to, jak na ni zareagujete,“ zmínil ještě Nugent-Hopkins. „Bylo by snadné zabalit to poté, co vyměníte trenéra a jste zklamaní, že se nedaří, a snadné by v tu chvíli bylo vykašlat se na to, ale nic takového se nestalo. Myslím, že to ukazuje charakter naší šatny a že se ze všeho můžeme vzpamatovat.“

