David Kämpf přímo ze zámoří: Matthews je skvělý! Co MS v Praze?

(WASHINGTON, od našeho zpravodaje) Český útočník David Kämpf promluvil po výhře Toronta 7:3 na ledě Washingtonu přímo pro Hokej.cz o pár tématech. Co říká na hvězdného spoluhráče nebo MS v Praze?

„Teď se soustředím na sezonu, chceme dojít co nejdál. Kdyby se nám nepovedlo play off, určitě bych rád přijel," má jasno samotný Kämpf.

V kontaktu je také s realizačním týmem české reprezentace. „Nedávno byl v Torontu trenér Radim Rulík," prozrazuje útočník, který letos posbíral v NHL čtrnáct bodů.

Teď má ale v hlavě hlavně týmový úspěch v zámoří. Toronto je však v posledních letech doslova prokleté. Na Stanley Cup čeká od sezony 1966/67. Navíc pravidelně vypadává v prvním kole play off. „Tlak tu je cítit. Víme, co se zde v minulosti dělo. Chceme dojít co nejdál, tým na to máme kvalitní a děláme pro to všechno," tvrdí 29letý forvard.

Co dalšího řekl redakci? ↓

