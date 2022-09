Anaheim staví zkušenou obranu. Z Minnesoty přivedl Kulikova

Po čtyřech sezonách bez play-off vedení Anaheimu bouchlo do stolu. V létě přivedlo Ryana Stromea, Franka Vatrana, Johna Klingberga a nově také Dmitrije Kulikova. Ruský obránce přichází výměnou z Minnesoty, která se protihodnoty dočká v budoucnu.

Kulikov je velmi zkušeným hokejistou. Nejlepší ligu světa hraje od sezony 2009/2010, kdy hájil barvy floridských Panterů. Poprvé se stěhoval až v roce 2016. Po ročníku stráveném v Buffalu zamířil na tři léta do kanadského Winnipegu, během uplynulých dvou sezon dokonce vyměnil tři kluby. Hrál v New Jersey, Edmontonu a naposledy v již zmíněné Minnesotě.

U Divočiny se mu celkem dařilo. Odehrál tam osmdesát utkání základní části a další dva duely přidal v play-off. Průměrně trávil na ledě něco málo přes 18 minut a ve statistice +/- skončil na třiadvaceti kladných bodech.

Minnesota však ani tentokrát nedokázala navázat na povedenou základní část a v prvním kole vyřazovací fáze skončila na St. Louis.

S velkými ambicemi půjde i do sezony následující, jenže už bez Dmitrije Kulikova. „Bylo to těžké rozhodnutí, protože minulou sezonu měl skvělou. Hrál velmi dobře, ale potřebujeme více prostoru pod stropem," řekl generální manažer Wild Bill Guerin.

Na nedostatek beků si teď Minnesota stěžovat nemůže. V kádru má Jareda Spurgeona, Jonase Brodina, Matta Dumbu, Alexe Goligoského, Jona Merrilla či Jacoba Middletona. Prostor v prvním týmu by měli dostat také český zadák Andrej Šustr či talentovaný Calen Addison. „Cítili jsme, že máme jednoho beka navíc. Nechtěli jsme některé kluky dostat do pozice, že nebudou hrát, a proto jsme se rozhodli takhle. Jednali jsme s Anaheimem celkem dlouho, nakonec to vyšlo,“ komentoval Guerin Kulikovův odchod.

Také Kačeři ale staví velmi zajímavou defenzívu. V létě se jim povedl parádní kousek, když přivedli volného Johna Klingberga, se kterým podepsali smlouvu na jeden rok za 7 milionů dolarů. Zadní řady Anaheimu by měli kromě Kulikova vést také Cam Fowler a Kevin Shattenkirk. Velké věci se očekávají od mladíka Jamieho Drysdalea.

Dvojnásobný mistr světa Kulikov by rozhodně měl do týmu, který už konečně chce vydolovat účast v play-off, zapadnout. Kačeři si rozhodující část sezony naposledy zahráli na jaře 2018.

