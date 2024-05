Marner a Nashville? Útočník se z Toronta nechce hnout

V posledních dnech se spekulace, které spojují Nashville Predators a Mitche Marnera, naplno rozhořely. Generální manažer Preds Barry Trotz na to byl dokonce dotázán, ale pochopitelně neodpověděl. Marner ale už dal najevo, že se nikam stěhovat nechce.

Dle zámořských médii Marnerova touha zůstat v Torontu neochabuje. Marner prý preferuje a upřednostňuje dlouhodobé působení v Maple Leafs. To je jeho cíl. Mají Maple Leafs jiný názor? O tom bude vedení interně diskutovat a debatovat.

Směrem k hráčovu táboru se dle zámořských médií zatím nic neděje. Toronto neoslovilo Marnera nebo jeho agenta Darrena Ferrise ohledně jeho smlouvy nebo případného zřeknutí se klauzule o nevyměnitelnosti.

Marnera čeká poslední sezona jeho smlouvy, od 1. července teoreticky může podepsat její prodloužení?

Obě strany chápou, jak by něco takového mohlo vypadat. Ani tato formální jednání ještě neproběhla, ale Leafs vědí, co bude potřeba udělat, aby Marner podepsal novou smlouvu. Musí zvážit všechna pro a proti, jak to vidí, a jak před dvěma týdny opakovaně prohlásil prezident Leafs Brendan Shanahan: „V létě všechno zvážíme."

V kanadských médií panuje obecný narativ, že Marner bude nesmírně zklamaný, pokud se Maple Leafs rozhodnou pro změnu, zároveň ale ví, že je zcela v jeho právu setrvat a uplatnit svou klauzuli.

Pokud se však Maple Leafs rozhodnou, že chtějí prozkoumat trh a požádají Marnera o seznam týmů, pro které by se klauzule vzdal, zváží své možnosti. Týmy jako Nashville, Vegas, Chicago a Dallas jsou mezi kluby, které by mohly mít zájem.

Vzít v úvahu je třeba ještě jednu věc: pokud se Toronto vydá touto cestou, bude chtít maximalizovat návratnost a majitelé se nebudou bát napnout své finanční svaly a zaplatit Marnerův nadcházející bonus 7,25 milionu dolarů před dokončením výměny. Což by bylo extrémně výhodné pro nakupujícího, který by se ale musel vzdát něčeho navíc.

