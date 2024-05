Stars jsou zpět ve hře! Po ospalém úvodu děkovali Oettingerovi

Dallas je zpátky ve hře. Poté, co ve druhém prodloužení prvního zápasu finále Západní konference padli ve druhém prodloužení, výhru potřebovali jako sůl. Povedlo se, byť to nebylo nic lehkého.

A to zejména kvůli první třetině, ve které bylo Dallasu pořádně horko. "Myslím, že v první třetině jsme byli z nějakého důvodu nejistí," řekl trenér Dallasu Pete DeBoer. "Mluvili jsme o tom, že budeme hrát, jako by to byl sedmý zápas, ale jen jsme vyčkávali. Druhá a třetí třetina se mi líbily. Myslím, že jsme byli výborní."

Jde to vidět i na číslech, počet střel Edmontonu na bránu se postupně zmenšoval. Bylo to 16 v první třetině, 8 ve druhé a 5 ve třetí. K tomu Stars udrželi na uzdě elitní trojici, tedy Connora McDavida, Leona Draisaitla a Zacha Hymana.

Čím to? Stars už v prvním utkání, které prohrály 2:3 ve druhém prodloužení, nebyli ve své kůži. Částečně to připsali na vrub skutečnosti, že měli pětidenní přestávku poté, co ve druhém kole porazili Colorado, zatímco Oilers měli po porážce Vancouveru ve druhém kole jen dva dny volna, tudíž byli lépe rozehraní.

V první třetině se to propsalo hlavně do výkonu brankáře Dallasu Jakea Oettingera, který musel zářit.

"Pokud by nehrál, jak hrál, byli bychom dost mimo. Tak moc, že bychom už se z toho nemuseli úplně vyhrabat," dpdal DeBoer. "Dnes byl naším nejlepším hráčem. Díky němu jsme v první třetině přečkali bouři, dostali se do pohody a našli způsob, jak získat kontrolu nad zápasem."

Stars se v prvním kole proti Vegas Golden Knights dařilo výborně bránit vedení. S výjimkou prvního zápasu, kdy ztratili vedení 3:0, se jim to dařilo i ve druhém kole proti Avalanche.

To samé budou potřebovat proti Oilers. S McDavidem a spol. se nemohou pouštět do přestřelky.

"Teď nám to jde," nedělal však z toho velkou vědu Oettinger. "Když máte na druhé straně nejlepšího hráče současnosti, jsou to maličká rozhodnutí, která mohou rozhodnout o tom, zda dá, nebo nedá gól. Bránit takového hráče je skupinová práce a my všichni jsme to plnili."

Share on Google+