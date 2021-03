Taylor Hall & Buffalo: Bude zájem o dlouhodobou spolupráci?

Před sezónou hodně lidí překvapil, když podepsal roční smlouvu s Buffalem. Opravdu měl tak málo nabídek? Řečem o tom, že jde do týmu s ambicemi na Stanley Cup, šlo sotva uvěřit. Vzal prostě osm miliónů na jeden rok a pak se uvidí. Po jeho skončení se opět stane nechráněným volným hráčem.

Že by Šavle v probíhající sezóně mířily za pohárem, tak to tedy ani náhodou. Sabres jsou nejhorším týmem Východní divize a kapitánovi Jacku Eichelovi opět tečou nervy. Možnost jeho výměny jsme volněji probírali před dvěma týdny, konkrétněji znovu dnes.

Pokud mužstvo ztratí prvního lídra, možná by si tím spíš rádo udrželo aspoň toho dalšího. Anebo taky ne, všechno bude záležet na výkonnosti. Hall bude buď ve druhé polovině sezóny vyměněn, aby za něj Buffalo získalo aspoň něco, nebo se obě strany dohodnou na dlouhodobější spolupráci.

Zatím to vypadá spíš na druhou možnost. Myslí si to dobře informovaný insider Pierre LeBrun: „Právě teď to vypadá na oboustranný zájem. Proberou možnosti, jakmile bude ten správný čas,“ cituje novinářského matadora několik zdrojů.

Kdyby se objevil na trhu volných hráčů, bude to znovu lákavé jméno. Potíž mohou být utažené opasky. Platový strop neroste a i bez toho mají kluby hluboko do kapsy. Hráči podepisovali v létě hodně pod cenou, řada jich brala jen minimální kontrakty.

„Ten zájem o Halla byl vážný a přes pomalý start Sabres se nezměnil. Darren Ferris, Hallův agent, je známý snahou udělat ze svých klientů volné agenty. V tomto případě ale má také zájem naslouchat Buffalu,“ dodává LeBrun.

S ohledem na to, kdy Hall podepsal, může s klubem prodloužit nejdřív 12. března, což je měsíc uzávěrkou přestupů. Trh s volnými hráči se otevře 28. července.

Přestože Taylor Hall zůstává atraktivním jménem, letos rozhodně nezáří. Velmi tristním zůstává zejména jeho střelecký účet. Do pondělka nasbíral v 19 zápasech 12 bodů za jednu branku a 11 nahrávek. V týmové produktivitě je za Olofssonem, Reinhartem a Eichelem čtvrtý.

