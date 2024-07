Šampion z NCAA zabojuje o místo v Avalanche. Těší se na dospělý hokej

Sean Behrens se přesouvá z univerzitní ligy do dospělého hokeje. Volba Avalanche z druhého kola draftu v roce 2021 se po úspěšném působení na univerzitě v Denveru přesouvá do Colorada, kde bude bojovat o hlavní tým.

Americký obránce po draftu v roce 2021 zakotvil na univerzitě, kde hájil barvi University of Denver. Jeho působení u Pioneers bylo opravdu skvostné, se svým týmem hned ve dvou sezónách opanoval národní šampionát. Denver se tak stal první univerzitou, která má na kontě deset titulů. Během krasojízdy za posledním titulem porazili také tým Cornell Big Red, který se v polovině srpna představí v České republice, kde sehraje zápasy se Spartou, výběrem Univerzitní ligy ledního hokeje a Karlovými Vary.

Behrens získal uznání také za své individuální výkony, ve svém posledním ročníku byl vyhlášen nejlepším defenzivním obráncem soutěže. Ukazoval se však i v ofenzivě, během 44 duelů posbíral 31 kanadských bodů.

Po skončení sezóny v NCAA však nebyl čas na odpočinek. Rodák z Barringtonu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Coloradem a proběhl také první kontakt s profesionálním hokejem. Vyzkoušel si dva duely v dresu Eagles na farmě Avalanche. Po krátké letní pauze od hokeje jej čekají tréninkové kempy v organizaci Colorada.

„Myslím, že jsem v dobrém postavení u Avs. Jsem opravdu nadšený, že můžu hrát, ať už to bude v Lovelandu nebo v Denveru. Těším se, až budu hrát zápasy, dostanu se do organizace, budu hrát profesionální hokej a opravdu začnu svou hokejovou kariéru. Takže práce tak nějak začíná teď, ale je to jen takové pilování věcí přes tréninky, přes zápasy, přes rozvojový kemp, brát si co nejvíc od různých kluků. Jsem opravdu nadšený,“ popsal obránce.

I když za Eagles odehrál pouze dva duely, naučil se toho díky nim opravdu hodně. „Myslím, že bylo skvělé dostat se nahoru a zahrát si zápas, ale také jen být v blízkosti toho týmu. Potkal jsem tu spoustu kluků, jako jsou Brad Hunt, Keaton Middleton, kluci, od kterých se dá opravdu dobře učit, kteří jsou opravdu dobří, každý má něco svého, v čem je opravdu dobrý. Takže si myslím, že být tam nahoře a být s nimi bylo něco, čeho jsem si opravdu vážil a hodně jsem si toho od nich vzal,“ sdělil Behrens.

Z působení na farmě sídlící v Lovelandu si odnesl jasný obrázek a zjisti, co musí přes léto zlepšit. „Myslím, že je to o tom, mít klidné nohy. Nepřekračovat, nepřepadávat přes sebe, protože kluci míří do útoku rychleji. Trochu rychleji nacházejí hru. Takže musím být schopen zavřít kluky, myslím, že to je něco, na čem jsem pracoval po celé tři roky v Denveru, a zlepšilo se to, ale zejména na profesionální úrovni, to musí být opravdu dobré. A pokud chcete uspět na profesionální úrovni, musíte být schopni kontrolovat svou obrannou třetinu a mít v ní úspěch,“ poodhalil Američan.

Ředitel hráčského rozvoje Avalanche chce, aby Behrens získal praxi v zápasech a ukázal, že je schopen své dovednosti stále zlepšovat.

„U obránců to podle mě trvá jednu sezónu. Někdy se hodí 100 zápasů, aby se obránci adaptovali. Takže dostat se nahoru a získat zkušenosti se staršími a silnějšími hráči je klíčové. V Denveru vynikal. Za ty roky, co tam byl, se tam opravdu dobře vyvíjel. Tak ať hraje pořád stejným stylem a my budeme sledovat, jak se vyvíjí,“ popsal Brian Willsie ředitel hráčského rozvoje.

Share on Google+