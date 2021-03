Jaké jsou možnosti Eichela? Nabízí se i výměna za Pastrňákem

Vztah Jacka Eichela s Buffalem snad nemůže dopadnout jinak než rozchodem. Čtyřiadvacetiletý centr letos předvádí nevýrazné výkony, které jsou údajně způsobeny velkou nespokojeností. Otázka “Jestli odejde?“ je v posledních dnech nahrazována spojením “Kam to bude?“. Jaké jsou tedy možnosti?

Jedním ze zájemců by mohli být Boston Bruins. Ti budou za pár let elitního centra potřebovat, jelikož se nezadržitelně blíží úpadek Patrice Bergerona a Davida Krejčího. Prvně jmenovanému je už 35 let, druhému pravděpodobně Medvědi nenabídnou novou smlouvu.

„Nevidím důvod, proč by Jacka nechtěli,“ sdělil webu The Athletic zdroj Eichelovi blízký.

Bruins hraje do karet také to, že Eichel by se možná rád prosadil doma. Narodil se totiž jenom kousek od Bostonu a jednu sezonu dokonce odehrál za tamní univerzitu.

„Pokud by hrál za Bruins a dali byste vedle něj Pastrňáka, Bergerona a Marchanda, museli by si dát soupeři obrovský pozor. Neskutečná kombinace,“ dodal onen zdroj.

Boston by také nemusel mít problémy s Eichelovým platem. Ten činí deset milionů ročně až do roku 2026. Bruins by mohli získat potřebný prostor díky neprodloužení smluv s Krejčím a Raskem.

Jako první by se ale musel Eichel do Bostonu dostat. A to by bylo sakra drahé. Na mysl okamžitě vyskočí Pastrňák či McAvoy. A nebylo by to všechno. „Úplné minimum by byl McAvoy s Fredericem,“ zdůrazňuje zdroj.

A další zájemci? Například Minnesota už roky hledá prvního centra. Na opačnou stranu by však asi musel Kirill Kaprizov.

Největšími favority jsou ale dle většiny jiné dva týmy. Jedná se o New York Rangers a Los Angeles Kings.

Do Los Angeles ho láká krásné počasí a třeba i Anže Kopitar, jenž by mohl být jeho mentorem. V New Yorku by se zase dočkal velké publicity i návratu za svým univerzitním koučem Davidem Quinnem.

Oba zmíněné celky staví zajímavé mladé týmy, které míří hlavně do následujících sezon. A Eichel by mohl být klíčovou součástí na klíčové pozici. Ukázal, že hokej hrát umí. Současná horší sezona, která je ovlivněna i několika zraněními, jež letos prodělal, na tom nic nemění.

Jak bylo zmíněno, roli může hrát také psychika. Vypadá to, že Eichela přestalo bavit pořád prohrávat. Buffalo se neustále točí v kruhu a nezdá se, že by se z něj mělo dostat. Pro hráče, který má v takovém týmu strávit ještě dalších pět let, to musí být opravdu frustrující.

„Někdy to může vypadat, že se nesnaží, ale není to tak. Nejsou s ním žádné problémy ani mimo led,“ dodal neznámý zdroj.

Z Eichela se tak postupně stává největší otazník současné sezony. Zůstane u Niagarských vodopádů a dotáhne konečně Sabres do play off? Bude strašit obrany soupeřů v jedné lajně s Pastrňákem? Nebo se stane hvězdou celého New Yorku?

