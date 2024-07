Předčasné konce: Jimmy Carson – intelektuál se střeleckým instinktem

Mít první volbu ve vstupním draftu se Králům z Los Angeles ještě nikdy nepoštěstilo. Nejvýš volili jako druzí. Naposledy v roce 2020, kdy ukázali na Quintona Byfielda. Na takto vysokou draftovou volbu čekala světová metropole zábavy dlouhých 12 let. Tehdy, v roce 2008, zaznělo z pódia jako druhé jméno Drew Doughty. A kdo byl kalifornskou dvojkou draftu před touto týmovou legendou?

I nejvěrnější fanoušci musí zalovit hodně hluboko v paměti a přenést se až do roku 1986. Toho času trápící se tým ze slunného jihozápadu Spojených států ukázal na Jimmy Carsona, tvořivého centra s čichem na góly.

Skvělé první sezóny

Carson se v letním tréninkovém kempu Králů sešel s Lucem Robitaillem, o dva roky starším nováčkem, který předchozí dvě sezóny strávil v quebecké juniorce. Robitaille byl draftován již v roce 1984, ale další dvě sezóny piloval především své slabší bruslení.

Tréninkový kemp vyšel oběma mladíkům na výbornou. Zřejmě i proto, že si je vzal pod svá ochranná křídla Marcel Dionne. Veterán a klubová legenda Kings. Dohled zkušeného matadora byl znát i v základní části. Robitaille nasázel 45 branek a odnesl si Calderovu trofej pro nejlepšího zelenáče sezóny. Ani Carson nechtěl zůstat pozadu. Jeho gólový účet se zastavil na čísle 37 a oba byli zvoleni do All-Star týmu nováčků.

Ani v druhé sezóně Carson nepolevil. Ba naopak. Svůj gólový příspěvek navýšil na 55 zásahů. V součtu 92 branek před dovršením dvaceti let. Kolik takových hráčů ligová historie pamatuje? Správně, nikoho. Je to pořád nejlepší výkon náctiletého plejera v její předlouhé historii.

Talentovaný, ale nechtěný

V létě Carson podepisuje s Kings nový víceletý kontrakt, kupuje nový dům v Redondo Beach a těší se na novou sezónu. 9. srpna 1988 zasáhne celý hokejový svět šokující zpráva. Wayne Gretzky, nejlepší hokejista planety, byl vyměněn z Edmontonu do Los Angeles. Klíčovou protihodnotou z největších výměn profesionálním sportu je právě nadějný útočník Jimmy Carson.

Kings a jejich fanoušci byli štěstím bez sebe. Tisková konference, na které byl Gretzky představen v Los Angeles, byla spíše večírkem než zpravodajskou událostí. Celebrity, které se dříve týmu majitele Bruce McNalla vyhýbaly, stály frontu na vstupenky.

A Carson? Bylo mu právě 20 let, když odletěl do Edmontonu, aby se připojil k týmu, který sice během pěti let vyhrál čtyři mistrovské tituly, ale právě vyměnil svého nejlepšího a nejpopulárnějšího hráče. Majitel Oilers Peter Pocklington čelil výhrůžkám smrtí. Fanoušci dokonce naléhali na kanadský parlament, aby zakročil a dohodu zablokoval. Hotové peklo.

Ve své první sezóně za Oilers nasbíral Carson 100 bodů, za 49 branek a 51 asistencí. Přestože vévodil klubové střelecké tabulce, rychle se stal obětním beránkem problémů týmu – třetí místo a brzké vypadnutí z play-off. Celou sezónu dávali fanoušci Edmontonu Carsonovi nahlas a jasně najevo, že ho nemají rádi, že ho nechtějí a že není Wayne Gretzky.

Bylo to, jako by měl na zádech namalovaný terč, každý měl zbraň a všichni stříleli.

Očekávání byla nereálná, tlak nesnesitelný.

„Konečná analýza byla, že nejsem Wayne Gretzky,“ vzpomínal Carson.

Člověk s mnoha zájmy

Na začátku následující sezóny byl vyměněn do Detroitu. Součástí této výměny byl mimochodem i Joe Murphy, jediný hráč, který byl v draftu 1986 vybrán před ním.

Častá zranění poznamenala zbylou část jeho hokejové kariéry. V Detroitu odehrál několik sezón, pak se na chvilku vrátil do Los Angeles, kde zažil památnou jízdu do finále v roce 1993.

Jeho herní čas se výrazně snížil, už nikdy nedosáhl výšin, na které se vyšplhal ve svých prvních třech sezónách v NHL jako centr první formace.

Kariéru skončil v roce 1996 po dvou sezónách v Hartfordu.

Bruce McNalla, bývalého majitele Kings, to nepřekvapilo.

„Zvláštním způsobem jsem věděl, že Jimmyho srdce do toho není tak zapálené,“ říká McNall o svém příteli, který nekouřil, nepil ani se moc nebavil se spoluhráči. „Byl to intelektuál s mnoha zájmy, četl Wall Street Journal… Není mnoho dalších hráčů s podobnými koníčky. Takže jsem si vždycky v hloubi duše myslel, že dlouhodobý hokej možná nebude pro něj.“

Carsonova historie v NHL vyvolává oblíbenou otázku „co kdyby“, zejména pokud jde o to, co by se mohlo stát, kdyby nebyl součástí výměny Gretzkyho v roce 1988. Vždyť jeho první dvě sezony v NHL ukázaly, že má na sobě napsáno „hvězda“. Odkryly obrovský potenciál.

„Nejsem z těch, kteří by se ohlíželi zpět a stěžovali si: 'Co by bylo kdyby,'“ vzpomínal rodák z Michiganu, kde je partnerem v malé investiční bance a žije asi 45 minut od Detroitu se svou manželkou Paulou a jejich čtyřmi malými dětmi.

„Jo, v ideálním světě bych zůstal u Kings, nastřílel každoročně 50 gólů, vyhrál Stanley Cup nebo dva a také bych nechal vyřadit svůj dres. To by bylo skvělé. Ale být zahořklý, a být jedním z těch chlápků, kteří říkají: 'Mohl jsem udělat tohle, mohl jsem udělat tamto' - to prostě neslouží žádnému účelu.“

I když se na to Carson už neptá, ta otázka je neskutečná vtíravá...

Co kdyby?

Share on Google+