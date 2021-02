Čekání na poslední kapku. Blíží se Eichelův odchod?

Je to něco, co fanoušci Buffala neslyší příliš rádi, avšak také je to něco, co je dlouhodobou hrozbou. Řeč je o odchodu Jacka Eichela. S další prohrou přijde další psychický pokles. A také budou čím dál víc slyšet spekulace o odchodu amerického kapitána. Je to reálná možnost?

Buffalo je opět bez formy, přitom začátek sezony nevypadal vůbec špatně. Vypadalo to, že i Taylor Hall do sestavy Sabres dobře zapadl. Nicméně Buffalo je tam, kde posledních několik sezon. Na dně své divize.

Nepomohla ani dvoutýdenní pauza způsobená koronavirem v týmu. Po návratu do koloběhu NHL totiž Sabres odehráli tři zápasy. Všechny prohráli a vstřelili pouze dvě branky!

A tak sílí hlasy o odchodu Jacka Eichela. Opět. Už na jaře minulého roku šlo vidět, jak je mladý útočník frustrovaný a svými slovy naznačoval odchod.

Nestalo se. Zatím. A to i přes to, že dle slov generálního manažera Buffala Kevyna Adamse se některé týmy v říjnu ozývaly, jestli by byl Eichel k mání.

Uběhlo pár měsíců a řeči jsou tu znova. Tentokrát je potvrzuje velice respektovaný novinář Elliotte Friedman.

Když byl dotázán, jestli existuje možnost Eichelovy výměny, odpověděl jednoznačně.

„Ano, taková možnost existuje,“ nepotěšil fanoušky Sabres. „Už to tu bylo v létě. Buffalo vědělo, že Jack nebyl šťastný. Před minulou sezonou po něm chtěli, aby udělal další krok. To se mu povedlo, ale tým zase zůstal za očekáváním. A je to tu zase. A zase je frustrovaný.“

Friedman ještě pokračoval: „Ostatní týmy Buffalu volaly a dělaly nabídky. Sabres je ale odmítli s tím, že na to nejsou připraveni. Nebylo to tak, že by Eichel požádal o výměnu. Týmy ale viděly, jak byl nespokojený, a tak toho chtěly využít.“

Nespokojený je Eichel i teď, důkazem budiž jeho výbuch po úterní prohře, kdy již po několikáté rozlámal svou hůl.

Zdá se, že tohle spojení prostě nemůže fungovat.

