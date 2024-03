Šedesátka pro Matthewse! Znamená to hodně, zářil štěstím

Podruhé za tři sezony se Austonovi Matthewsovi, útočníkovi Toronta, povedlo pokořit hranici šedesáti branek. Významnou metu mohl oslavit v noci na neděli, když se prosadil do branky Buffala.

"Hodně to pro mě znamená," řekl Matthews. "Je to podle mě stejně tak týmový jako individuální úspěch.“

V Buffalu má Toronto tradičně domácí atmosféru, což se prokázalo i tentokrát. Během celého zápasu totiž šlo slyšet skandování právě o šedesáti gólech.

"Slyšel jsem to v posledních několika zápasech, ale snažil jsem se zůstat soustředěný a prostě jít na led a hrát svou hru," popisoval Matthews. "Řekl bych, že v posledních několika zápasech jsem měl spoustu opravdu dobrých šancí, ne všechny šly do branky, ale šel jsem si za tím, střílel jsem dál měl jsem i štěstí."

Šestadvacetiletý útočník dosáhl této mety v 72 zápasech, což je o jeden méně než v ročníku 2021/22, kdy sezonu skončil s 60 góly v 73 zápasech. Je jediným rozeným Američanem v historii NHL, který vstřelil 60 gólů.

"Když vstřelíte 60 gólů, má to velký význam," řekl kapitán Toronta John Tavares. "Už dlouho ukazuje, že skóruje za všech situací a různými způsoby. Teď se mu to povedlo opět. Je to opravdu, opravdu výjimečný hráč."

Matthews je devátým hráčem v historii NHL, který má na svém kontě více 60gólových sezon, ale jediným aktivním hráčem NHL, kterému se to podařilo. A to je v konkurenci Alexe Ovečkina, Davida Pastrňáka, Leona Draisaitla či dalších parádní počin.

"Opravdu se to vídá jen zřídka kdy," přikývl brankář Maple Leafs Ilja Samsonov. "Je to velký počin. Jen čekám, až bude mít 70 gólů. Chtěl bych to od něj vidět, přeji mu to.“

Matthews vede v této sezoně NHL v počtu gólů, má o osm více než Zach Hyman z Edmontonu a je o devět před Samem Reinhartem z Floridy. Cesta za další korunou krále střelců je tak více než otevřená.

"Má za sebou neuvěřitelnou sezonu," smekl trenér Toronta Sheldon Keefe. "Jsem rád, že se mu opět podařilo dosáhnout takového úspěchu. Dělá toho pro náš tým strašně moc. Je to víc než jen góly, ale že se mu to podařilo, je skvělé."

Od doby, kdy si ho Toronto vybralo jako jedničku draftu 2016, vede Matthews NHL s 359 góly, což je o 36 více než Ovečkin a Leon Draisaitl, kteří se dělí o druhé místo (323 gólů). O šest branek zaostává také za třetím Davem Keonem (365) v historii Maple Leafs a o 61 za prvním Matsem Sundinem.

Otázka času.

