Posílí sedmička draftu Philadelphii už v létě? Záleží na Rusech, poznamenal Jones

Čtyři roky scházela Philadelphia v play-off. Letos jí však postup unikl pouze těsně, a tak se vedení týmu chystá doladit kádr tak, aby k dalšímu zklamání nedošlo. V honbě za úspěchem by pak mohla pomoci i hodně nečekaná posila - sedmička loňského draftu Matvej Mičkov. Spekuluje se totiž o tom, že by jeho smlouva v KHL mohla být zrušena.

Když byl dnes devatenáctiletý Mičkov loni draftován, vedení Letců vědělo, že se nebude moci připojit k organizaci hned. Do volby tohoto hokejisty se šlo i přesto, že mladý Rus má v KHL u Petrohradu smlouvu až do léta 2027 a tedy by neměl být dostupný ještě několik let.

Kombinace talentu, osobního přístupu k hokeji a dovedností však šéfy Philadelphie přesvědčila.

Nyní však svítá naděje, že by se Mičkov přeci jen mohl k týmu připojit o poznání dřív než v roce 2027. Podle informací SportExpressu, kterých se chytají i některá zámořská média, by Mičkovova smlouva v Petrohradu mohla být zrušena. Petrohrad jej totiž nevyužívá tak, jak by si sám hokejista představoval. Ostatně, v uplynulé sezoně mladý útočník pouze hostoval v Soči, kde ve 47 zápasech vstřelil 19 branek a přidal 22 asistencí.

Keith Jones, prezident hokejových operací Philadelphie, rovněž zaslechl nejrůznější zvěsti o situaci kolem Mičkova. A nepopírá, že by rodáka z Permu ve svém týmu chtěl co nejdříve. Žádné zákulisní informace však nemá, a pokud má, tak se o ně rozhodně nechce podělit.

„Když jsme ho draftovali, očekávali jsme, že dokončí smlouvu v SKA Petrohrad,“ řekl Jones k vědomí, že Mičkov měl v době draftu platný kontrakt, a že se s ním v týmu počítalo až v roce 2027. Nicméně, i k němu se dostaly nejrůznější spekulace. „Nasloucháme a čteme mnoho článků, tak nějak to sledujeme. Ale nemáme k němu žádné aktuální informace. Přivítali bychom ho ovšem s otevřenou náručí,“ poznamenal, že by se jednalo o velmi důležitou mladou posilu organizace.

„Naprosto se nám líbí, co jednou přinese Flyers. Pokud by se tento časový plán urychlil, bylo by to skvělé. Ale to nevíme,“ podotkl. Podle Jonese záleží na Rusech, jestli Mičkovovi dovolí dřívější odchod do NHL. „Až přijede, naši fanoušci budou určitě nadšení, že získáme velmi talentovaného hráče,“ dodal.

Právě smlouva v KHL byla podle mnohých důvodem, proč zůstal na draftu 2023 až na Philadelphii, která volila ze sedmé pozice. Ne každý chtěl čekat několik let a riskovat problémy s Ruskem, které v současnosti neposílá hokejisty za oceán zrovna ochotně. Až čas ukáže, jestli se Philadelphii její tah vyplatil.

A možná, pokud se spekulace potvrdí, by čekání na Mičkova nemuselo být tak dlouhé, jak se původně předpokládalo.

