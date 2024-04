Průšvih! Boston je před play off v křeči a nehraje mu přesilovka

Už v průběhu minulého týdne plakala bostonská média nad přesilovkou Bruins. Nic moc se v těch posledních dvou zápasech nezměnilo. Prohra 0:2 s Washingtonem rozhodně úlevu nepřinesla, závěrečná porážka 1:3 s Ottawou taky ne. Byť jediný gól Zachy přišel v přesilové hře.

Boston po skvělém začátku ve druhé půlce sezóny zvolnil a mnohem víc vkládal do sérií výher nezdary. Koncem března kritizoval své hráče i trenér Jim Montgomery. V dubnu bral tenhle tým čtyři výhry a tři prohry, v posledních čtyřech duelech prohrál třikrát.

Trápí se celá přesilovka, nejvíc první pětka. Naposledy se v početní výhodě trefil dvakrát Charlie Coyle, Trent Frederic a Justin Brazeau, a to musíte lustrovat zápisy skoro až do začátku března.

Z obvyklé první přesilovkové pětky dal Pavel Zacha v úterý gól Ottawě, předtím až 9. března. Nejlepší „one timer“ z All Star Game, jinak vyhlášený kanonýr David Pastrňák skóroval naposledy v početní výhodě 7. března. Předtím 25. ledna. Tj. jedna trefa ve 34 zápasech. Boston Globe píše o „monumentálním trápení“.

Další jsou na tom ještě hůř. Jake DeBrusk 9. ledna. Brad Marchand 13. ledna. Charlie McAvoy 18. listopadu.

„Někdy to tak je, potřebujete určitý reset. Musíme tím víc bojovat a odvádět dobrou práci při hře pět na pět. Rozhodně je to ale něco, na čem musíme zapracovat,“ uznal kapitán Marchand.

Došlo to tak daleko, že v posledních zápasech Montgomery přesilovku překopal a improvizoval se zařazením Jamese Van Riemsdyka a Kevina Shattenkirka.

V dobré formě je před koncem sezóny Pavel Zacha. V posledním duelu byl velmi aktivní, měl několik šancí, dal jediný gól. 59 body (21+38) vylepšil své loňské osobní maximum (57). V aktuálních deseti utkáních základní části měl dvanáct bodů. Podruhé za sebou nastřílel v NHL přes 20 gólů.

Spokojený byl Montgomery s defenzivními formacemi. Líbila se mu fyzická hra Pata Maroona, který za Bruins nedávno debutoval. Také pro Johna Beechera měl slova uznání. Pochválil jeho hru i chování v šatně a na lavičce.

Od elitních hráčů čeká víc.

Loni vstupoval Boston do play off jako obrovský favorit. V prvním kole ztratil vedení 3:1 a předčasně vypadl. Možná mu letošní pozice prospěje. Anebo taky ne. To odhalí nadcházející dny.

