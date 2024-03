Tápající Bruins? Na play off tým není připraven, přiznává Montgomery

Dobrou zprávou pro Boston je, že předčili všechna očekávání a skončí na prvním nebo druhém místě Atlantické divize. Nepříliš dobrou zprávou pro Bruins ale je, že do konce základní části zbývají pouhé čtyři týdny a na rozdíl od minulé sezony Boston nevypadá jako tým, který je připraven na nadcházející play-off.

A co hůř, po pondělním tréninku týmu řekl trenér Bruins Jim Montgomery to, co si mysleli všichni. "Nemyslím si, že je náš tým připraven na play-off," uznal kouč.

Čtyři týdny před začátkem play-off to nejsou zrovna slova, která chcete jako fanoušek slyšet.

Boston se na začátku letošní sezony vyšvihl, když v říjnu vyhrál osm z devíti zápasů. Listopad zakončil celkovou bilancí 15-4-3, a když přišel nový rok, Bruins vedli divizi a byli celkově druzí v lize. Když se k tomu přidal leden s bilancí 9-2-3, sezóna pokračovala dál v parádním tempu. V celkovém pořadí se Bruins dělili o první místo s Vancouverem Canucks a vše vypadalo dobře.

Nicméně od chvíle, kdy se kalendář překlopil do února, se Bruins marně snažili získat zpět dynamiku z prvních čtyř měsíců.

Problémy? Lehkovážné nakládání s pukem, spousta ztrát, a to i za stavu, kdy Boston držel vedení ve třetí třetině. Takových zápasů bylo hned několik.

Problémem by také mohlo být, že 15 proher v prodloužení či nájezdech by mohlo být špatnou předzvěstí před play-off.

"Je to tak po celý rok," pokračoval Montgomery. "Máme dobré úseky, kdy zápas zvládneme, pak se z něj vytratíme. V play-off prostě nemůžete vzdát zápas, protože když to uděláte, nebudete už příští týden hrát."

Souhlasil i kapitán Brad Marchand, který má zkušeností na rozdávání. "To, co v play-off vyhrává a prohrává zápasy, jsou detaily," řekl. "Stačí jedna chyba. Není to něco, co můžete zapnout a vypnout, když přijde play-off. Musíte být opravdu detailní, když se blíží konec zápasu. Vaše hra musí být, ne dokonalá, toho nikdy nedosáhnete, ale musíte se o to snažit.“

Montgomery však ví, že jeho tým má potenciál být skvělý. Ví také, co bude potřeba, aby svého potenciálu dosáhl. "To, co se musí změnit, je větší zodpovědnost," zakončil Montgomery.

