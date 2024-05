Jets na pokraji vyřazení. Musíme něco změnit, mají jasno v kabině

Winnipeg na ledě Colorada prohrál 1:5 a po strhujícím prvním zápase série, který Jets vyhráli, se najednou ocitá nad propastí. „Problémy si způsobujeme sami,“ nehledal po posledním utkání výmluvy trenér Jets Rick Bowness.

„Našimi chybami jim hrajeme přímo do karet. Naše problémy si způsobujeme sami. Viděli jste, jak jsme hráli správně deset minut ve druhé polovině první třetiny. Ale pak? Čtyři vyloučení, ztráty puku, přesně to chtějí. Problémy si způsobujeme sami,“ lamentoval Bowness.

Útočník Mark Scheifele opakovaně říká, že Avalanche zásadně reagovali na všechny ze tří střetnutí v základní části, z nichž všechna Jets vyhráli. Jeho tým ale ne.

„Jsou rychlí. Drží vás ve střehu a zjevně si vzali něco ze základní části a my jsme si to nechali utéct. Ve druhé třetině jsme ztratili klid, což nás stálo zápas,“ řekl Scheifele.

Ve čtvrtém utkání se objevily stejné problémy Jets jako ve třetím. Podruhé za sebou se Jets dopustili příliš mnoha trestů v jedné třetině. V neděli dostali Avalanche ve druhé třetině čtyři přesilové hry poté, co ve třetím zápase dostali ve třetí třetině pět. Výsledek byl stejný: Avalanche opět vstřelili dva góly v početní výhodě, čímž zlomili těsný výsledek a převzali kontrolu nad zápasem.

„Jsme na hony vzdálení našemu ideálu,“ smutnil Nino Niederreiter. „Vždycky máme nějaké úseky, kdy hrajeme velmi dobře, a pak přijdou úseky, kdy nehrajeme tak, jak bychom měli.“

Aby toho nebylo málo, po zranění Brandena Dillona možná přijde další ztráta. V pátém utkání budou muset Jets možná doplnit sestavu o dalšího útočníka za Vladislava Namestnikova, kterému museli pomoci z ledu poté, co ho ve třetí třetině zasáhla do obličeje střela obránce Jets Natea Schmidta. „Vladdy je teď v nemocnici na vyšetření,“ řekl Bowness. „

Brankáře Connora Hellebuycka nahradil na začátku třetí třetiny Laurent Brossoit, ale podle Bownesse to nemělo s jeho jedničkou nic společného.

„Chtěl jsem mu ulevit,“ řekl o Hellebuyckovi, který si během dvou třetin připsal 26 zákroků z 30 střel. „Je to prostě příliš mnoho času, kdy musí dělat jeden zákrok za druhým. Vůbec to není na něm. Je to na hráčích před ním.“

Share on Google+