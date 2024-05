Historická mizérie. Hrál jsem špatně, ale snad ne naposledy, říká nulový Ovečkin

Takové play-off ještě nezažil. A klidně by se bez této zkušenosti obešel. Alex Ovečkin proti newyorským Rangers nezaznamenal ani bod. Washingtonský kapitán byl z ledu vymazán precizní defenzívou, zapsal pouhých 5 střel na branku. Poprvé v životě tak zažil sérii play-off bez jediného bodového zápisu.

Stanuli proti gigantovi.

Nesmírně kvalitnímu soupeři bez zjevné slabiny, zato s nepřehlédnutelnými ambicemi.

Proti mančaftu, co zakončil základní část s rozdílem skóre +53.

To Caps se vklínili na poslední chvíli (a do značné míry díky Johnu Tortorellovi, hlavnímu kouči Letců z Philadelphie), s cifrou -37. Takový kádr do vyřazovacích bojů nepostoupil od roku 1991.



A srážka s realitou dopadla přesně podle papírových předpokladů. V nejkratším možném čase bylo po všem. 4:0 na zápasy, bez jediného prodloužení. Blueshirts zkrátka dominovali.

Nedovolili Capitals nic, ani Ovečkinovi ne.



Ten měl sice parádní druhou půlku sezony, jenže proti obřímu favoritovi, který nic nepodcenil a navíc se na moskevského rodáka zaměřil, to měl ohromně složité.

Ovečkin se ale nevymlouval. “Nehrál jsem dobře. Nenašel jsem cestu, jak se prosadit,” pověděl osmatřicetiletý veterán, na kterého si dávala manhattanská skvadra pozor hlavně v přesilovkách (a že při nich strávil na ledě moře času - celkem půl hodiny).

“Samozřejmě, že jsme mu věnovali extra péči. Nechtěli jsme ho nechat střílet,” pověděl všestranný centr Vincent Trocheck.

A hvězdný gólman Igor Šesťjorkin si to náležitě považoval. “Kluci Alexe bránili úžasně. K ničemu ho nepustili,” pochvaloval si až puntičkářské pokrytí slavnějšího krajana.

Krajana, který klidně mohl hrát své poslední bitvy o Stabley Cup v kariéře. “Snad to nebylo mé poslední play-off. Doufám, že se mi ještě pár šancí zabojovat o pohár naskytne,” přeje si Ovečkin.

A nepochybně touží i po tom, aby po sobě příště zanechal v klíčové fázi sezony zdařilejší stopu.

