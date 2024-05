Zastaví Varlamov Carolinu? Je jistý, klidný a sebevědomý, popisuje kouč

Semjon Varlamov drží New York Islanders ve hře o Stanley Cup, ve čtvrtém duelu série proti Carolině odvrátil konec sezóny skvělým výkonem. Na začátku sezóny přitom jedničkou svého týmu rozhodně nebyl, ale v průběhu ročníku si vydobyl svou pozici. Jak jej vnímají spoluhráči a trenéři?

Varlamov se ve čtvrtém duelu prvního kola stal bezpochyby rozdílovým hráčem. Proti Hurikánům chytil 42 střel a za svá záda kotouč pustil pouze dvakrát. Rozhodoval Mathew Barzal v úvodu druhého prodloužení, konec sezóny tak Islanders ještě odvrátili, Carolina má však další tři příležitosti, jak první kolo uzavřít.

„Stále jsme ve hře, což je velmi skvělé. Byl to úžasný den pro mě samotného, ale především pro tým a celou mou rodinu,“ popsal hrdina Ostrovanů, který si tak trochu nadělil dárek ke svým 36. narozeninám.

Islanders jsou ve hře především díky Varlamovi, který je klíčovým hráčem týmu. Během sobotního duelu předváděl zákrok za zákrokem a místo toho, aby měla Carolina delší pauzu před druhým kolem, si musí ještě postup pořádně vydřít. Podobně to probíhalo v loňském play off, kdy se za stavu 1:3 mířilo do Raleigh, kde Islanders opět odvrátili konec, nakonec padli v šestém duelu před domácím publikem, když prohráli v prodloužení.

Letos však věří, že mají šanci se stát pátým týmem v historii NHL, který otočí sérii ze stavu 0:3 na 4:3. Tak moc věří hráči sami v sebe a ve svého gólmana číslo 1. Tím překvapivě není Ilja Sorokin, který byl v loňském roce finalistou Vezina Trophy, ta se uděluje nejlepšímu gólmanovi. Zároveň odchytal všech šest duelů v loňském play off s úspěšností zásahů téměř 93 %. Byl na vzestupu, což potvrzoval i zkraje základní části. Ve druhé polovině letošního ročníku se mu tolik nedařilo a šance využil Varlamov.

„Varly má skvělé chování. Oba gólmani pracují velmi dobře, zůstávají po tréninku dlouho na ledě a tvrdě pracují. Oba upřímně řečeno působí při hře uklidňujícím dojmem. Varly je prostě veterán, během své kariéry si prošel mnoha situacemi, vzestupy i pády, a zdá se, že je vyrovnaný. Je to úžasný spoluhráč a pokaždé, když stál v brance, byl pro nás oporou,“ přiznal Mathew Barzal.

V prvním zápase pustil Varlamov jen dva góly. Druhý duel byl pro Islanders i Varlamova mnohem obtížnější, promarnili v něm tříbrankové vedení a do následujícího duelu šel do branky Sorokin. Mladší gólman Isles však po třetím inkasovaném gólu přenechal místo Varlamovovi, který duel dochytal bez obdržené branky a ve čtvrtém duelu série předvedl skvělý výkon.

„Chci jen říct, že je v brance skvělý a hraje teď s takovou jistotou a přináší jistotu i našim klukům. Když vidím, jak se mu daří tyhle zákroky, přináší to celému týmu jistotu a myslím, že to hodně pomáhá,“ popsal hlavní kouč a někdejší skvělý gólman Patrick Roy. „Je klidný a velmi sebevědomý a je to vidět na jeho řeči těla.“

Dokáže střelce Caroliny zastavit i v pátém duelu série prvního kola? Nebo už Islanders pojedou na dovolenou? Zápas je na programu v PNC Aréně už v noci na středu.

