Podpis Hanifina a Lindholma v Calgary? Tato situace vypadá čím dál více nereálněji!

Otřesná forma Plamenů se hodně promítá do budoucnosti klubu. Hvězdám končí dlouhé kontrakty a zřejmě budou chtít co nejrychleji opustit potápějící se loď, a ještě něco v kariéře dokázat. V Calgary navíc vědí, že by se přeplácení nevyplatilo a bude lepší své stěžejní hráče sestavy obětovat za vidinu lepších zítřků. Jednání o kontraktech jsou tedy na bodu mrazu a spíše se řeší možné výměny.

Rozhodně neočekávejte, že v dohledné době uvidíte podpisy Noaha Hanifina a Eliase Lindholma v Calgary Flames. Na povrch prosákla informace, že všechna jednání o smlouvách jsou nyní pozastavena. Organizace, která se řítí do přestavby, potřebuje nový svěží vítr a ani hráči nemají zájem prodlužovat kontrakty.

Nemělo by se jednat o naprostou přestavbu, jaké se většina analytiků dožaduje, ale o přestavbu, která by zahrnovala obchodování se zmíněnými pilíři Flames.

Calgary po katastrofálním startu ví, že změny nutně musí přijít. Bilance Flames je 2-6-1 a Calgary je nyní na předposledním místě v žebříčku ligy. K tomu všemu tým nevykazoval žádné známky vyvíjející se chemie a výrazně hrozí, že se kompletně převrátí směr organizace.

Stejně jako Vancouver Canucks v každé z posledních dvou uplynulých sezón, tak i Flames mohou být na pokraji toho, že ročník skončí dříve, než skutečně začal.

Výsledkem je nyní pauza v jednání o nových smlouvách. Z dlouhodobého hlediska nemá smysl pokračovat v udržení jádra, které nevykazuje výsledky. Ten pocit je zřejmě vzájemný, protože Lindholm a Hanifin jsou ze současné pozice také velmi frustrovaní a s velkou pravděpodobností budou chtít do týmu, kde bude šance uhrát slušný výsledek a třeba i zaútočit na stříbrný grál.

Sám Lindholm je z celé situace v Calgary velmi otrávený a souhlasí s projevem fanoušků.

„Taky bych nás vypískal, kdybych viděl, jak jsme hráli. Hráli jsme úplně na h…. několik zápasů v řadě,“ pokračoval vulgárním výrazem.

Flames vstoupili do sezóny s vírou, že se jejich jádro může odrazit od toho, co v minulé sezóně považovali za anomálii, ale opak se ukázal jako pravda.

Jonathan Huberdeau a Nazem Kadri hrají propastně. Dohromady dali tři góly, připsali si čtyři asistence a mají 21 záporných bodů.

Fanoušci dávají svou nevoli hlasitě najevo a v Calgary se bude muset začít jednat. Následující výsledky zřejmě ukážou, jestli to Plameny ještě zkusí nebo začnou hledat ideální zájemce, kteří by nabídli vysokou protihodnotu za členy tápajícího jádra týmu.

