Obrat ve skóre zabránil obratu v sérii. Kreider napodobil Gretzkyho a Messiera

Dlouho to vypadalo, že se dočkáme finále v podobě sedmého zápasu. Carolina dokázala za stavu 3:0 sérii s Rangers zkomplikovat a v šestém utkání vedla už 2:0 a 3:1. Obrat ve třetí třetině ale zabránil velkému obratu v sérii. Zázrak se nekoná, dál jdou Rangers.

Hlavním strůjcem fantastického comebacku se stal třiatřicetiletý Chris Kreider, který čistým hattrickem mezi 37. až 46. minutou převrátil skóre ze stavu 3:1 na 3:4 pro hostující Jezdce.

„Jako Mark Messier!“ křičel zámořský komentátor do mikrofonu.

V kultovním příběhu z roku 1994 šlo sice o finále konference, ale třiatřicetiletý Mark Messier korunoval hattrick trefou do prázdné klece. Kreider tuhle berličku nepotřeboval. Tři zásahy byly z přímé hry, byť hned u prvního výrazně chyboval brankář Andersen.

Zibanejad nahodil puk z úhlu, dánský gólman o něm ztratil přehled a Kreider ho prostrčil do sítě. Andersen neměl dost utěsněnou tyčku. Druhá trefa přišla po skvostné teči vzduchem plachtícího kotouče. Třetí po akci Lindgrena, který objel branku a naservíroval puk Kreiderovi přímo na hůl. Ten byl pokaždé tam, kde měl být. Předloni padesátigólový střelec potvrdil instinkt zabijáka.

„První třetina byla hodně rychlá. Druhá nahoru dolů, šance na obou stranách, výborní brankáři. Ve třetí do toho chlapi šlápli,“ shrnul vývoj zápasu trenér Peter Laviolette. „Chris měl monstrózní třetí třetinu, zapřáhnul nás a odtáhl. Nebylo to jen o něm, ale nakonec musíte střílet góly a právě to udělal. Opravdu neuvěřitelné představení.“

Laviolette usiluje o svůj druhý Stanley Cup. Ten první vyhrál právě s Carolinou v roce 2006, kdy měl pod sebou Roda Brind’Amoura, nynějšího kouče Hurricanes. Tehdy vedl tým coby kapitán. Tentokrát se jejich cesty zkřížily, stáli proti sobě. A zvítězila zkušenost.

Hattricky za jednu třetinu

Kreiderovo třígólové představení se zapíše do historie. Až dosud dokázali za Rangers nastřílet tři góly v jediné třetině play off pouze dva hráči. Mark Messier a Wayne Gretzky.

Zmiňovaný Mess dosáhl hattricku v zápase s Devils, kde za stavu 2:3 v sérii „garantoval“ fanouškům výhru. Wayne Gretzky o tři roky později v první kole proti Panthers. A nezůstalo jen u něj. Později proti Flyers přidal Gretzky další třígólový zápis, tehdy mu jen branky oddělila siréna. Parta veteránů došla v roce 1997 až do finále konference. Gretzkymu i Messierovi bylo 36 let. Šlo o jejich poslední play off v životě.

Kreider vstoupil do vybrané společnosti.

„Vždycky se ukáže, když ho tým nejvíc potřebuje. Dnes to byl dokonalý příklad. Před třetí třetinou říkal: ‚Vím, že jeden dám,‘ a pak tam vlítne a dá tři... Skvělý spoluhráč,“ pochválil hrdinu večera Barclay Goodrow, jenž pečetil výsledek střelou do prázdné branky.





