Mittelstadt si užívá první play off s Avalanche

Casey Mittelstadt se do kádru Colorada přidal během letošního ročníku a nyní se v play off ukazuje, jak velikou posilou amerického celku je.

Americký centr strávil v Buffalu téměř šest ročníků. V průběhu března byl vyměněn do Colorada, opačným směrem zamířil obránce Bowen Byram, který nyní září na světovém šampionátu. Naopak Mittelstadt bojuje ve svém premiérovém play off.

„Je to určitě jiné. Je to tu docela zábava. Musím se snažit, aby to takhle pokračovalo,“ popsal Mittelstadt.

Colorado momentálně bojuje v sérii druhého kola proti Dallasu, který v minulém duelu nevyužil první mečbol. I díky trefě amerického útočníka Avalanche ještě žijí a mohou pomýšlet na obrat.

„Myslím, že je to pro něj obrovské, protože i dříve ve hře, měl šanci v situaci na 2 na 1, v ní byl tak trochu sám a puk mu ujel z hole. On nevyužil některé z jeho nejlepších příležitostí, ale minulý zápas skóroval po kvalitním forčeku, proti Dallasu skóroval i naposledy,“ sdělil trenér Colorada Jared Bednar. „V obraně odehrál skálopevný zápas, a navíc se opět dokázal prosadit, což je obrovské. Byl pro nás velkým přínosem.“

Mittelstadt zapsal v průběhu letošního play off už devět kanadských bodů. Velmi platný byl i v průběhu základní části, kdy měl v Buffalu 47 bodů v 62 zápasech a následně v dresu Avalanche posbíral 10 bodů v 18 duelech.

Poté, co Colorado v prvním kole vyřadilo v pěti zápasech Winnipeg Jets, se trenér Bednar více rozpovídal o posilách, které Avalanche v rámci uzávěrky přestupů získali. Sdělil, že akvizice omladily tým, protože naplnili některé potřeby, které měli. Avalanche před uzávěrkou přestupů v NHL 8. března získali také útočníky Brandona Duhaimea z Minnesoty Wild, Jakova Trenina z Nashvillu Predators a obránce Seana Walkera z Philadelphie Flyers.

Největší chvála však míří směrem k Mittelstadtovi. „Je to dobrý tvůrce hry, má trpělivost s pukem, hraje se vztyčenou hlavou. Je silný v soubojích dole. Dokáže kontrolovat puk a určitě pro nás ve druhé lajně dokáže měnit hru. Tohle po první lajně tak nějak potřebujeme,“ popsal obránce Josh Manson.

Spoluhráči se kolem amerického centra hodně točí. V play off měl na levém křídle Artturiho Lehkonena nebo Zacha Parise, na druhé straně se vystřídali Jonathan Drouin a Mikko Rantanen.

„Je skvělý. Opravdu vypadá, že se rád učí a má rád hokej. Je vidět, že je to student hry a také neskutečný hráč. Dobře se přizpůsobuje našemu systému stylu hry. Mám pocit, že jeho hra udělala další krok, když jsme začali play off. To je samozřejmě vlastnost, kterou na hráčích, které máte v týmu, milujete, a on je jedním z nich,“ sdělil Mikko Rantanen.

Casey Mittelstadt si chvíli zvykal na jiný systém, ale nemůže si své spoluhráče vynachválit. „Někdy mě stále šokuje, jak rychle dokážeme hrát a jak dobré máme bruslaře. Rychlost je zábavná, zpočátku to byla výzva, ale teď je to velká zábava,“ popsal Američan.

Colorado však stále čelí vyřazení. Další mečbol bude odvracet již v noci na sobotu v Ball Areně v Coloradu.

