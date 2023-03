NHL na TV Tipsport: Sestřelí Pastrňák jestřáby?

Hokejisté Vegas se vyšplhali do čela Západní konference NHL. Z trůnu sesadili Dallas. Zlatí rytíři ovládli šest z posledních sedmi zápasů. Formu budou chtít potvrdit v noci z úterý na středu, kdy se postaví Philadelphii. Flyers patří k podprůměru a do úspěšného konce dovedli jen dva z předchozích 13 duelů. Půjde o jednoznačnou záležitost? Zvítězí celek z Nevady alespoň o dva góly?

Východu kraluje Boston. Má nejméně propustnou defenzivu v NHL a jeden z nejlepších útoků. Ten táhne David Pastrňák. S bilancí 46+42 se řadí k nejproduktivnějším borcům. Rozšíří hvězda největší sázkařské komunity Tipsportu svoji bodovou sbírku na ledě Chicaga? Blackhawks prožívají katastrofální sezonu. Jsou téměř na chvostu ligového pelotonu. Existuje tak solidní šance, že Pasta v ofenzivě mlčet opět nebude.



To se dá říct i o dvojici Connor McDavid - Leon Draisaitl. Edmontonské komando vévodí ofenzivním statistikám NHL. Nyní Oilers vyzvou Ottawu. Kolik uvidíme branek? Vzájemná utkání nenudí. V osmi z posledních devíti zápasů mezi oběma soky padlo minimálně šest tref. Over by se mohl urodit také v Pittsburghu, kam dorazí hokejisté Montrealu. Zatímco Penguins bojují o postup do vyřazovací části, Canadiens sezonu prakticky už jen dohrávají.



Nad Caps se smráká



Tipér Patersdorf123 očekává triumf Rangers proti Washingtonu alespoň o dva góly: „Jezdci nedávno posílili, do týmu přišel Patrick Kane. Organizace si dělá zálusk na Stanley Cup. Na druhé straně Capitals mají pouze zhruba 7% šanci dostat se do play off. Nenachází se v ideálním rozpoložení. Na marodce je delší dobu Carlson a vyměněni byli Eller, Hathaway nebo Orlov,“ napsal sázkař v analýze s kurzem 2,15.



