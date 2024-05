Konečně naplnil očekávání. I na ledě jsem se cítil mnohem lépe, ohlédl se Slafkovský za sezonou

Bylo překvapením, když se Juraj Slafkovský stal v roce 2022 jedničkou draftu. Mnozí fanoušci Montrealu pak přemýšleli, jestli to nebyla chyba, když v sezoně 2022/23 nepředváděl slovenský hokejista příliš dobrý hokej. Jenže po sezoně 2023/24 se jejich názor změnil, zvolit Slafkovského bylo správnou volbou.

Nováčkovská sezona Juraje Slafkovského příliš fanoušků Montrealu nenadchla. Ve 39 zápasech dal jen čtyři góly a přidal šest asistencí. Jeho výkony nebyly takové, jaké si v Montrealu představovali, když se rozhodli jej po skvělých výkonech v reprezentaci na olympijských hrách i mistrovství světa hodit hned po draftu v 18 letech do světa NHL.

Vedení organizace si ale za svým stálo. Všichni moc dobře věděli, jaký ve Slafkovském dřímá potenciál. Jen bylo potřeba, aby slovenský forvard postupně dozrával v konkurenci těch nejlepších. Ne v Evropě, ne v AHL, ale právě v NHL.

A hned v sezoně 2023/24, tedy své druhé za oceánem, Slafkovský naznačil, čeho je schopen. V 82 zápasech dal 20 branek, k tomu přidal 30 asistencí a stal se nejproduktivnějším teenagerem v historii organizace. Překonal letitý rekord Maria Tremblaye, který v sezoně 1974/75 zaznamenal v 63 zápasech 39 bodů (21+18).

„Na ledě jsem se cítil mnohem lépe, než v předchozím ročníku. Ať už s pukem, nebo bez něj, cítil jsem se o poznání líp. Mám pocit, že jsem dělal lepší rozhodnutí a celkově pro mě bylo snazší hrát,“ vzpomínal při rozhovoru pro oficiální stránky NHL během svého pobytu na probíhajícím mistrovství světa v hokeji, na němž v ostravské skupině B hraje se Slovenskem o postup do čtvrtfinále.

Mnohem víc, než sběr kanadských bodů, ho však zajímá úspěch jeho týmu. Montreal v uplynulé sezoně skončil ve Východní konferenci předposlední, Slafkovský však tuší, že vše potřebuje svůj čas. Vždyť Canadiens mají poměrně mladý kádr.

„Lidé samozřejmě nějaký úspěch očekávali, ale jak vždycky říkám, ne vždy se tak stane první rok. Snažíte se něco vybudovat a nejde to tak rychle,“ je si vědom dvacetiletý útočník. „Těšíme se, že za pár let budeme dobří a že dobří zůstaneme. To je náš hlavní cíl.“

Pokud pak byly výsledky Montrealu někým v uplynulé sezoně kritizovány, Slafkovský tomu nedával příliš hodnotu. Vybudovat úspěšný tým je totiž běh na dlouhou trať, není to jako lusknout prsty. „Upřímně řečeno, nezajímal jsem se o ostatní lidi a o to, co si myslí,“ krčil rameny.

Zatímco první sezona v dresu Montrealu nebyla pro Slafkovského příliš úspěšná a lidé jej tak trochu odepisovali jako zmařenou volbu v prvním kole draftu, ve druhé sezoně se naopak začali pořádně učit jeho jméno. To potvrdil i jeho spoluhráč Cole Caufield, který je rovněž v Ostravě na světovém šampionátu, akorát v dresu Spojených států.

„Myslím, že ho začali všichni až moc brzy odepisovat. Lidé zapomínají, že když přišel do ligy, bylo mu pouhých osmnáct let, a byl to pro něj opravdu velký (výkonnostní) skok. Teprve se rozkoukával,“ upozornil. „Je zřejmé, že je velmi výjimečný. Jeho jméno začíná být v lize docela populární, jak by mělo. Máme velké štěstí, že ho máme v týmu. Myslím, že jeho budoucnost je opravdu zářivá.“

Pro Slafkovského je nyní klíčové, aby potvrdil v příští sezoně svůj progres, a aby pomohl Montrealu k lepším výsledkům. Byť na postup do play-off to asi ještě nebude, chce udělat další krůček, kterým se zařadí mezi hlavní opory týmu. „Stále věřím, že mohu být mnohem lepším hráčem, než jsem byl v poslední sezoně, takže na tom budu pracovat. Chci být ještě lepší, než jsem byl. Ve všech oblastech. Není nic, co by nešlo zlepšit. Řekl bych, že můžu lépe střílet i nahrávat. Můžu být lepší v obranném pásmu. Všude,“ dodal Slafkovský.

