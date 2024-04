Hertl se dočkal premiéry: Poprvé v novém dresu? Rodina si na nové barvy zvykne

Trvalo to dlouho, ale konečně se Tomáš Hertl dočkal. V pondělí, přesně měsíc poté, co byl vyměněn, debutoval v dresu Vegas Golden Knights. Výhra z toho nebyla, premiérový bod ano.

Pro Hertla to bylo o to speciálnější, jelikož hokej si nezahrál pořádně dlouho. Ve skutečnosti to v noci proti Vancouveru byl jeho první zápas od 27. ledna. 12. února pak podstoupil operaci, při níž mu byla vyčištěna uvolněná chrupavka v levém koleni. Následovala dlouhá rehabilitace.

"Cítím se opravdu dobře. Moje rehabilitace trvala dlouhé dva měsíce, na první zápas jsem se opravdu moc těšil," řekl Hertl. "Všichni tady jsou úžasní, konečně se do toho můžu dostat.“

Ve svém prvním zápase v novém trikotu nastupoval na levém křídle ve druhé formaci Golden Knights s centrem Chandlerem Stephensonem a pravým křídlem Michaelem Amadiem.

"Hráli jsme hodně proti sobě," dodal Hertl. "'Chandler je opravdu rychlý a umí tvořit hru, Amadio tvrdě pracuje. Chci jim pomoci, moc jsem se na to těšil.“

Hertla využilo Vegas i trochu jinak. Je urostlý a zkušený, tak ho zaparkovali před branku do první přesilovkové formace. A právě v ní si připsal svůj první bod v novém týmu, kdy se asistencí podílel na brance Noaha Hanifina.

"Od té doby, co je Mark Stone mimo hru, jsme neměli hráče v brankovišti, který by tam byl často, takže si hned všimnete, jaké efektivní drobnosti dělá a jak dobře se tam cítil," řekl trenér Bruce Cassidy.

Hertlův debut přišel v klíčovou chvíli, které bude až do konce základní části bojovat o samotnou účast v play off.

Český centr by se nakonec mohl ukázat jako klíčová posila, tato sezona ho totiž zastihla v opravdu dobré formě. Přesun do Las Vegas byl dalším impulsem, debut v jeho dresu je také povzbuzením. I když si rodina bude zvykat.

"Je to pro ně těžší, protože jsou zvyklí na tyrkysový dres a teď mě vidí v jiném," usmál se Hertl.

