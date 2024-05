Berube trenérem Toronta! Není na co čekat, zní z klubu

Všem spekulacím je konec, Craig Berube byl v pátek jmenován trenérem Toronta Maple Leafs. Osmapadesátiletý kouč nahradil Sheldona Keefa, který byl 9. května propuštěn.

Berube se naplno vrací do trenérského řemesla poté, co působil jako analytik u společnosti Turner Sports od 12. prosince.

"Nebudeme čekat," řekl 10. května generální manažer Maple Leafs Brad Treliving. "Budeme důkladní. Hledání trenéra není nic, co by se dělalo narychlo, víme, že je tu několik kvalitních kandidátů. Chceme toho našeho získat co nejrychleji."

Berube má bilanci 281-190-72 v 543 zápasech základní části, v nichž trénoval Philadelphii Flyers a St. Louis Blues.

V 58 zápasech play off má bilanci 27-31. V roce 2019 dovedl St. Louis ke Stanley Cupu poté, co tým převzal po propuštění Mikea Yea v listopadu 2018.

"Dostali jsme se do situace, kdy jsme prostě potřebovali nový hlas," dodal ještě Treliving. "A to je nešťastná část hokeje. Nevěřím tomu, že by se neustále měli točit trenéři. Myslím, že to vůbec není recept na úspěch. I přes to jsem nakonec cítil, když se podívám na celek Sheldonova působení tady, že je potřeba změna."

A proč Berube? Berube budí respekt v každé místnosti, do které vstoupí.

Navíc je velmi upřímný, někdy až brutálně moc. A jeho nároky na pracovní morálku jsou vysoké. Má rád svůj tým pod kontrolou. "V téhle lize nemůžete hrát bez emocí, odvahy a nadšení," obvinil kdysi Berube své nejlepší hráče v týmu St Louis Blues. "Dostávají spoustu peněz, a přitom nedělají svou práci."

Zavedení autoritativnějšího tónu je něco, co by týmu mělo prospět.

