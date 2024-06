Léto Pittsburghu ve znamení Crosbyho. Dubas ho chce obklopit dravou silou

Generálního manažera Pittsburghu Penguins Kylea Dubase čeká těžké léto. Jednat o novém kontraktu bude se Sidneyem Crosbym. Chce se s ním pochopitelně domluvit – a společně naplánovat, jak se vydat dál.

Crosbymu zbývá ještě jedna sezona z dvanáctileté smlouvy na 104,4 milionu dolarů. Další kontrakt může podepsat už 1. července.

„Vzhledem k tomu, jak je to důležité a jak moc Sid pro organizaci a město znamená, chceme udržet jednání v co největším klidu a mimo média,“ řekl Dubas. „Dáme všem vědět ve správný čas.“

Šestatřicetiletý hráč vedl v této sezoně Penguins s 94 body (42 gólů, 52 asistencí) v 82 zápasech. Byla to jeho devatenáctá sezóna s průměrem alespoň bodu na zápas, čímž se vyrovnal Waynu Gretzkymu v historickém žebříčku NHL.

Crosby je s 1 596 body (592 gólů, 1 004 asistencí) na 10. místě v historii a osm branek mu chybí k tomu, aby se stal 21. hráčem v historii NHL, který jich nasbíral 600.

Penguins však skončili tři body za Washingtonem v boji o play off. Byla to druhá sezona v řadě, kdy se Pittsburghu nepodařilo postoupit, což se stalo poprvé od doby, kdy Crosby vstoupil do ligy.

Dubas tedy našel plán. Uvedl, že prioritou je snaha doplnit veteránské jádro v podobě Crosbyho, centra Jevgenije Malkina a obránců Krise Letanga a Erika Karlssona o mladší talenty.

„Věc, kterou jsem se za ten rok tady naučil, je, že musíme opravdu co nejrychleji udělat všechno pro to, abychom organizaci naplnili kvalitními mladšími hráči. Chceme je získat při jakékoliv příležitosti,“ řekl Dubas.

Dubas potvrdil, že tento proces začal, když byl vyměněn útočník Jake Guentzel do Caroliny za útočníka Michaela Buntinga a tři perspektivní útočníky – Vasilije Ponomareva, Villeho Koivunena a Cruze Luciuse.

„Snažíme se najít rovnováhu, abychom se nezaměřovali jen na draftový kapitál nebo pouze na mladší hráče, ale abychom se snažili najít mix,“ dodal.

Pro budování této mladé základny bude důležitý také draft. Pens jsou ale letos bez výběru v prvním a třetím kole draftu, dvakrát vybírají ve druhém. Tedy zatím. Prostoru na případnou výměnu je ještě dost.

Share on Google+