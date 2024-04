Znovuzrozený Kuzmenko? Tohle se Flames povedlo!

Andrejovi Kuzmenkovi po výměně z Vancouveru do Calgary chutná. Je tak alespoň jedním z mála pozitiv, za které mohou být Flames po další nepovedené sezoně rádi. V posledních čtyřech zápasech dal pět branek a ukazuje, že by v další sezoně mohl být tím, na koho se tým spolehne.

"Má soubor dovedností, jaký má málokdo," smekl před ním i trenér Flames Ryan Huska. "Víme, že když se cítí dobře, chce mít puk na hokejce a dokáže s ním dělat velké věci. Takže doufám, že věci, které teď vidíme, od něj budeme v budoucnu vídat pořád.“

Co tím Huska myslel? "Na konci sezony je to někdy těžké říct, protože zápasy jsou pro nás trochu jiné kvůli situaci, ve které jsme. Teď vypadá na ledě mnohem lépe, takže pokud to takhle bude pokračovat i na podzim, jedině dobře,“ vysvětlil.

Kuzmenko vstřelil v minulé sezoně jako nováček NHL ve Vancouveru 39 gólů, což jasně ukazuje, že schopnosti má.

Celkově má Kuzmenko po přechodu do nového klubu na kontě 14 gólů a 24 bodů ve 27 zápasech, což je po Nazemu Kadrim druhý nejlepší počin v ohledu na průměr bodů na zápas.

"Byl to těžký nový začátek, ale teď už rozumím klukům v šatně, což je pro mě důležité, jsou to super kluci," řekl Kuzmenko. "Nejsem ale zpátky na úrovni, na které můžu být. Jak hraju teď a jak jsem hrál v minulé sezoně, je pro mě velký rozdíl."

Zakončit sezonu v pozitivním duchu je ale nesmírně důležité. "Je to velmi důležitý moment pro příští sezónu. Vím, jak se připravit," dodal ruský útočník.

Jestli se mu to podaří, ukáže čas, protože Kuzmenkovi byly vytýkány jiné problémy, například jeho nedůslednost v obraně nebo občasné nedostatečné nasazení.

Velkým impulsem však v posledních zápasech byla spolupráce se zmíněným Kadrim. Oběma to spolu klape, což by do další sezony mohl být taktéž příslib.

"Myslím, že je to jen takový pocit znovuzrození, samozřejmě příchod do nového týmu, snaha dokázat některým pochybovačům, kde je pravda," odpověděl Kadri na otázku, v čem tkví tajemství Kuzmenkova úspěchu v poslední době. "Může to být pro některé hráče motivující.“

