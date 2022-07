Zase úspěšný! Máme solidní brankářský tandem, raduje se Yzerman

Opět všem vypálil rybník. Ville Husso (na snímku) dráždil několik týmů, které nutně shání brankáře, například Toronto nebo Edmonton, raduje se ale znovu Steve Y. „Hodně týmů potřebovalo gólmana, proto bylo důležité si ho pojistit ještě před otevřením trhu s volnými hráči,“ řekl.

Snadno se řekne, hůř provádí.

Red Wings vyřešili svůj problém už v pátek, kdy přivedli Hussa ze St. Louis za volbu ve třetím kole draftu. Yzerman pak ihned podepsal Fina na tři roky, 4,75 mil. dolarů za sezónu. Generální manažer Detroitu očekává, že utvoří s Alexem Nedeljkovicem silný tandem.

„Určitě se nám líbila sezóna, kterou má Ville za sebou. Myslím, že může přijít a zpevnit tandem s Alexem. Máme dva chlapy, které můžeme postavit do brány kteroukoli noc a oni nám rozumným způsobem dají možnost vyhrát,“ popsal své současné brankoviště stavitel Detroitu.

Husso sice příliš neobstál v play off (bilance 2:5), ale v základní části měl skvělé statistiky, procento úspěšnosti zákroků 91,9 a průměr obdržených branek 2,56. „Jsme spokojení, že jsme náš tým vylepšili. Kontrakt není na sedm let nebo něco takového, je pro nás velmi rozumný. K dispozici není moc gólmanů a my cítíme, že jsme jednoho sehnali,“ dodal klubový šéf.

Sedmadvacetiletý Fin se stal postradatelným, neboť jedničkou Blues zůstává Jordan Binnington, který navíc se St. Louis podepsal loni šestiletou smlouvu na 36 miliónů dolarů. Yzerman má do páru ještě Nedeljkovice, který vstupuje do posledního roku smlouvy s příjmem 3 mil. dolarů.

V systému Red Wings čeká ještě na šanci Sebastian Cossa, podle komentátorů v devatenácti letech bohužel pořád daleko od debutu v NHL. Detroit jej draftoval loni v prvním kole coby celkovou patnáctku. Zatím chytá v juniorské WHL.

Generální manažer Wings vyrovnanou dvojici vítá. „Brankářů, co odchytají 60-62 zápasů, je v lize hrstka. Často hrajeme každý druhý den. Ideálně proto potřebujete dobrou jedničku a kvalitní zálohu. Tahle liga ukazuje, že silná dvojka je nutná, ať hrajete dva zápasy ve dvou dnech, nebo čtyři v šesti venku na tripu,“ připomíná Yzerman.

